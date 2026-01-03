「VIOまで脱毛する男性」が増えている理由。専門医が見た“変わる男の美意識”

男性の脱毛は、もはや特別なものではなくなった。ヒゲ脱毛をきっかけに、眉毛や鼻毛、耳毛といった細かな部位までケアする人は増え、最近ではVIO脱毛に関心を持つ男性も少なくないという。

男性専門の総合美容医療 「ゴリラクリニック」銀座ANNEX院の院長・太田博之氏に、実際にどのような男性が来院しているのかを聞くとともに、脱毛サービス選びで注意すべきポイント、美容脱毛と医療脱毛の違いについて詳しく話を聞いた。

ニーズ高まるVIO脱毛

――今でこそ男性の脱毛は珍しくなくなりましたが、改めてどういう男性が当院を訪れるのですか？

パートナーや知人に毛の濃さを指摘されたり、そもそも男性の美意識が変わってきたりなど、いろいろな理由が考えられます。また、ヒゲ脱毛のニーズは高いですが、最近ではVIO脱毛のニーズも高まっている印象です。というのも、「利用者のケアをしていると毛が邪魔になることが多い。自分はこうなりたくないからVIOを脱毛したい」という介護職の人がいました。女性でもこのように考える人は多いですが、男性の間でも増えつつあります。

――「女性の意識に男性が追いついてきた」とも言えそうですね。

ただ、男女の違いもあって、「徹底して脱毛をしたい」と考える男性は珍しくありません。一度脱毛をすると、脱毛した部位からちょっとでも毛が生えると「徹底的になくしたい」とお願いに来る男性は多いです。また、ヒゲなど特定の部位の脱毛を終えると、他の部位も脱毛したくなる傾向が高く、ここは女性とは違うところかなと思っています。

男性専門の総合美容医療 「ゴリラクリニック」銀座ANNEX院の院長・太田博之氏

"気になるムダ毛"は白髪になる前に

――眉毛・鼻毛・耳毛の中で、放っておくと一番周囲に悪い印象を与える部位はどこですか？

私は鼻毛だと思います。初対面の人と話す時、いきなり目を見て話すことはあまりなく、鼻まわりに視線が向きやすいです。その鼻から鼻毛がばっと出ているとネガティブな印象を与えてしまいます。

――ムダ毛に悩んでいる方には、どのように声をかけたいですか？

レーザー脱毛は黒い色素に反応して発毛組織を破壊します。年を重ねると白髪は増え、レーザー脱毛では満足いく結果は得られにくくなります。当院では針脱毛も用意していますが、レーザー脱毛のほうが安く、早く結果が出るため、悩んでいるのであれば1日でも早く利用してほしいです。

また、女性は毛の質が弱いため、美容脱毛でも成果を得られやすいです。一方、男性の毛は深くて濃いため、しっかりと医療脱毛の機器で対応しないとツルツルの肌を手に入れることは難しいと感じます。医療脱毛であれば医者のフォローアップもあり、施術後に何かしらの変化があれば気軽に相談できるので、オススメしています。