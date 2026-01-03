中高年男性にムダ毛ケアが広がる理由。美容の入り口「光美容器」の最前線

「男性の美容」が定着してきました。特に中高年の男性でムダ毛のケアを始める人、検討する人が増えているといいます。ここでは「大人の男性のムダ毛処理」をテーマに、パナソニックで美容家電のマーケティングを担当する大村和さんにムダ毛ケアと光美容器の最新事情を聞きました。

パナソニックが手がける光美容器の最上位機種「SMOOTH EPI POWER & COOL」

ケアする身体の部位や目的に見る男女差とは？

ムダ毛をケアする男性が増えているトレンドにはどのような背景があるのでしょうか。大村さんは次のように語ります。

「パナソニックの調査では、2025年の脱毛サロン、医療脱毛、光美容器（※）の利用率は、2021年比でいずれも200％を超える水準です。特に光美容器の利用率は300％に迫る勢いで伸びています。伸び率だけで見ると実は女性はそれ以上に伸びていますが、女性は以前から体毛処理の意識が高く市場が成熟しているため、伸びが大きく鈍化する年もあるのが違いとなっています」（大村さん）

※光美容器：照射する光が黒い色に反応して、ムダ毛にアプローチする機器。継続して使うことで、なめらかな肌を目指せます。

ケアする部位や目的には、男女で大きな差があります。男性がケアする部位は顔のヒゲが圧倒的。ある調査会社のデータでは、すね毛、アンダーヘア（VIO）、腹毛、胸毛、わき毛といった他の部位に比べると、ヒゲはその2倍から3倍にもなるとのこと。

目的は「清潔感を得たい」「自己処理が面倒くさい」「毛深いのが嫌」が大勢を占めます。「モテたい」という理由は意外と少ないそうです。

パナソニック ビューティ 国内マーケティング課 大村和さん

男性は年齢によって意識に差があることも特徴。若い世代ほど身だしなみとしてのムダ毛ケアに抵抗感がなく、年齢が高くなるにつれて、抵抗感が増えていく傾向です。

こうした傾向を踏まえて年齢による男性の意識を考えると、10代後半から20代は美意識を重視し、30代から40代にかけてはヒゲ剃りの手間やカミソリ負けによる肌荒れの予防、そしてビジネスシーンでのエチケットを重視していると言えるでしょう。余談ですが、体毛がないと汗も拭きやすく、サウナ愛好家などにもムダ毛ケアが受けているようです。

40代後半から60代では、光美容器でのムダ毛ケアが難しい白髪が生え始めます（光美容器の光は黒い毛に反応するため）。将来、自分が介護される立場になったときのことを考えて、「エチケットとしてのケア」としてVIOゾーンを整えておきたいというニーズが高まっています。

最新の光美容器は肌ケアにも配慮

光美容器を選ぶとき、最新のトレンドと正しい使い方は押さえておきたいもの。ここ数年の間に登場した光美容器の進化ポイントについて、大村さんは「パワーと冷却機能」「スマホ連携」の2つを挙げます。

パワーは光の出力のことで、高いほどムダ毛ケアの手間を減らせる可能性があります（この辺りには個人差があります）。しかし、パワーが強すぎると痛みを感じやすくなり、肌を傷める可能性も。高出力なら良いというものではありません。

光美容器には、肌への刺激を抑える機能として冷却機能が用意されています。肌を冷却することで痛みがマイルドになり、肌のケアにも役立ちます。高いパワーと、パワーを発揮させられる冷却機能のバランスに優れた製品が増えているのです。

スマホ連携は専用アプリをスマホに導入することで、スケジュール管理を容易にし、どの部位をどのくらいケアしたか視覚化するなどの機能でユーザーの利便性を向上します。

光美容器の正しい使い方は？

光美容器を使うときは、ムダ毛に光を当てる“少し前”にシェーバーやカミソリなどで軽く剃毛しておきます。光美容器は光による熱エネルギーを黒いムダ毛に集中させるため、ムダ毛が長いと効果が落ちたり、場合によっては肌を傷めたりします。

ただし、使用直前の深剃りや毛抜きは避けてください。光美容器はセンサーで黒い色（体毛）を探すため、深剃りすると識別できなくなってしまいます。

光美容器の使用頻度は製品や部位によって異なりますが、ヒゲなどの場合は3日に一度くらいの頻度で使い続けます（推奨される頻度は製品や部位によって異なるため、製品の取扱説明書で確認してください）。早ければ数週間ほどで、肌の手触りや見た目の変化を実感し始めるユーザーが多いようです（※個人差があります）。毎日使うのは良くありません。また、光美容器を使ったあとは肌のケアも忘れずに。しっかり保湿しましょう。

ちなみに、永久脱毛は医療機関でしか受けられません。では、光美容器を使わないでいると、体毛は元に戻っていくのでしょうか。大村さんによれば「個人差があり、人によって異なります」とのこと。

パナソニックのフラッグシップ光美容器「SMOOTH EPI POWER & COOL」を使ってみた

パナソニックがパワフルをうたうシリーズ最上位機種「SMOOTH EPI POWER & COOL」を実際に使ってみました。

使用時は照射1回ごとに肌から離します。照射準備が整うとピッと電子音が鳴るので照射面を肌にしっかり当てて、照射したら肌から離して次の照射準備ができるまで1～2秒ほど待ちます。この繰り返しです。

ケアは数日おきに数週間かけて行います。つるりとした肌を実感できるまでにはしばらく時間が必要ですが、扱いが簡単でパチっという音と焦げの臭いでケアを行っている実感がありました。なお、焦げの臭いは体毛に含まれるメラニンが光に反応している証拠なので、一般的には問題ないとされています。異常を感じたら使用を中止してください。

試した中で、何度か同じ場所に照射したところは、少し熱がこもったような、ヒリつきに近い感覚になることも。重ねて照射しないなど正しい使い方を守ることの重要性を実感しました。

光美容器選びの5つのポイント

光美容器はどういうところを見て選ぶと良いのでしょう。モデルやメーカーによって価格の差が大きく、上位機は10万円を超えます。価格によってどのような差があるのかも気になるところです。

パナソニックの大村さんがすすめてくれた、選ぶときに注目したいポイントは次の5つ。

パワー 刺激の感じ方 使用可能部位 アタッチメント シェアのしやすさ

パワーを第一に挙げるのは、効率的にお手入れを進める上で重要だから。どのパワーで何週間使うとどれくらい効果があるといったエビデンスの有無を見て、それをきちんと表記した製品であれば安心感の目安になります。

刺激の感じ方は冷却機能に影響されます。何度も使っていると痛みで続けるのが嫌になることもありそうなので、肌にやさしい設計かどうか確認しましょう。

パナソニックの「SMOOTH EPI POWER & COOL」の冷却レベルと出力レベル表示。冷却レベル3、出力レベル最大の状態です

使用可能部位は、ヒゲやVIOに対応しているかどうかが重要。というのも、機器によってはこれらの部位に対応していないこともあります。口やVIOの周囲は凹凸が大きく、光がうまく当たらない構造の製品もあります。使用可能部位に明記されていない場所は、肌を傷める可能性があるので使ってはいけません。

アタッチメントはメーカーごとにコンセプトが異なる部分が大きく、しっかりチェックしておきたいところ。アタッチメントは照射面の面積を調整し、構造的にヒゲ用とVIO用は近いものになります。ただし、ヒゲ用とVIO用を共用にすることを嫌がるユーザーも多く、メーカーがそのニーズをくんでアタッチメントを分けている場合もあります。

SMOOTH EPI POWER & COOLには標準のフェイス＆ボディ用のほか、I・Oゾーン用、ワイドのアタッチメントが付属。本体に装着すると、自動的にそのアタッチメントに合う出力や動作モードに切り替わります

シェアのしやすさは家族やパートナーと生活しているユーザーが留意したいポイントです。夫婦や親子で共有する場合は、アタッチメントを個人専用にするケースも多いようです。また、スマホアプリと連携する機器の場合、スマホアプリが複数ユーザーに対応していれば各自でスケジュール管理などもしやすくなります。

若い層で脱毛が半ば当たり前になっているということは、ムダ毛をケアする男性人口は年々増えていき、年齢層も上がっていくと容易に予測できます。美容と考えると乗り気になりにくいと感じても、難しく考えずに「他者からの印象を良くするもの」ととらえてはいかがでしょうか。さりげない男の美容の手始めに、自宅で手軽に使える光美容器は良い入り口になりそうです。