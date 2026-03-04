5万円の既製と7万円のオーダー、決定的な違いとは? プロが明かす「差がつく仕立て」

春からの新生活に向けて、「せっかくなら既製ではなくオーダースーツを」と考える人が増えている。とはいえ、初めてだと「何を基準に選べばいいのか」「完成度が高い一着って何が違うのか」が分かりにくい。そこで本稿では、UNIVERSAL LANGUAGE MEASURE'S 銀座本店を取材。青山商事 リテール第二部でオーダーを担当する松田翼氏に、“良いスーツの見分け方”と、後悔しないための考え方を聞いた。

完成度の高いスーツとは?

オフィスカジュアルの浸透もあり、一般企業におけるスーツの着用頻度は減りつつある。市場動向を見てみても、スーツの売り上げは縮小傾向だ。しかしオーダースーツに関するニーズは、実は右肩上がり。UNIVERSAL LANGUAGE MEASURE'Sが受注するオーダーも、年々増え続けているという。

松田氏は「卒業式、結婚式、大事なプレゼン、商談、来たるべきイベントにしっかり着れるようなスーツを作っておきたい、という人が増えている印象があります。最近は20代の若い人も、初めてのオーダースーツに挑戦しています。弊社は取り扱う生地の種類も豊富です。『せっかくならこだわりの1着を作りたい』ということで、仕立てに来られる方が多いですね」と話す。

UNIVERSAL LANGUAGE MEASURE'Sでは、既製スーツの売れ筋は4万9,000円～5万9,000円ほど。これに対し、オーダースーツは7万円～がボリュームゾーンになっている。「当社は既製品も用意しているため敷居も高くありません。シャツと合わせる、シューズと合わせるといったときにもイメージが作りやすいのでは、と思います」と松田氏。

既製服はどこか妥協しなければいけない部分があるが、オーダースーツは希望のシルエットも着やすさも叶えられる、なにより1日着ていても疲れません、と解説する。

店内の様子

ビジネスシューズが並ぶ

こちらはPELLE MORBIDA(ペッレモルビダ)のバック

プロの目から見て、「完成度が高い」と感じるスーツは、どんな一着なんだろうか？「ちょっと難しい観点でお話をするなら、立体的なスーツ、と言えると思います。ヒトの骨格や筋肉のつき方に合わせて丸みがついている、腕や肩などを動かしやすい、というようなスーツが”完成度が高い”と言えるのではないでしょうか」。

オーダースーツは、フィッティングをご案内する担当者のスキル、工場のクオリティによっても差が出る。「肩まわりをはじめとする可動部分、そして襟まわりを見れば、良いスーツの仕上がり具合が分かります。袖が綺麗に見えるようなフィッティングになっているか、そんなところもポイントですね」。

生地で言えば滑らかさ、ツヤ感のある生地を使っているかどうか。このほか、スーツの襟やポケットの縁に装飾のAMFステッチ(コバステッチ)があるか、袖口のボタンホールが本切羽(ほんせっぱ)か、フラワーホールは手縫いか。そんなところにもスーツのグレードの違いが現れるそうだ。

スーツの襟に縫われたAMFステッチ

スーツはオールシーズンで着たいのか、それとも春夏だけなのか、秋冬だけなのか。仕事は事務職なのか、営業職なのか。予算は、クリーニングの頻度は。店舗では、そうしたことを丁寧にヒアリングして、来店者にぴったりのスーツを提案している。

「完成度の高いスーツ」は、派手なディテールよりも、肩や襟まわりににじむ“立体感”で差がつく。とはいえ、同じオーダーでも、生地や仕立ての型によって着心地も扱いやすさも価格も大きく変わる。後編では、イギリス・イタリアなどの生地の違いと、5つの仕立て型の特徴、そしてオーダー当日の流れまで、具体的に整理していく。