「人前はNG」は本当か? 二流と一流を分ける叱り方の決定的な差

「普通に話しているつもりなのに、相手をイラッとさせてしまった」「よかれと思って言ったのに、傷つけてしまった」「職場の同僚や友人の輪に、なかなか溶け込めない」こんな悩みはありませんか。この記事では、これまで2万人以上の個別相談を受け、延べ6万人以上に企業研修・講演を行ってきた大野萌子氏の著書『いつも感じがいい人はこんなふうに話している』(アスコム)から一部を抜粋して紹介。誰でも感じがいい人になれる、言葉の選び方について解説します。

今回のテーマは『｢みんなの前で叱ってはいけない｣というのは誤り』。

みなさんに質問です。大勢の社員がいる前で、部下を注意したりする。

これはパワハラでしょうか?

9割近くの方が、｢それはパワハラです｣と答えます。

ですが、これもまたひとつの思い込みなのです。

実は、これは正確にはパワハラではありません。

もちろん、｢お前はグズだ!｣｢お前は本当にダメだな!｣といった人格を否定するような言葉を言ったり、怒鳴ったり、恫喝するような言い方をしていれば、問題になるでしょう。

ですが、皆の前で注意をするという行為自体は、パワハラとは言えません。

その上司がその部下を注意している、ということを大勢の人が知るので、ある意味公平なのです。

それよりも、どこかに呼び出してふたりきりで叱るほうが、パワハラと言われかねません。別室や階段の踊り場、給湯室など、大勢の目には触れない場所に呼び出されて、1対1で叱られるほうが怖い、という意見が、カウンセリングの現場でも増えています。

もしかしたら上司の方は、皆の前で叱って恥をかかせるよりもいいと思って、別の場所に呼び出しているのかもしれません。

ですがそれも、“よかれと思って”感じが悪い選択をしてしまっている可能性があるのです。

｢じゃあ、私たちはどうすればいいんですか? 何にどう気を遣えばいいんですか?｣と上司のほうも悩んでしまうかもしれませんね。

ここでも有効なのは、相手に選択肢を与えることです。

｢ちょっとこの件で話があるんだけど、ここでこのまま続けてもいいかな? 場所を変える?｣というように、相手に決めてもらいましょう。

いきなり大勢の前で怒嗚ったり、｢ちょっと来い｣と命令したりするのではなく、｢今からこれについて話すけど、どうする?｣と伝え、選択してもらう。

たとえ自分がミスをしてしまい叱られるとわかっていても、そのワンクッションがあるだけで相手は受け入れやすくなるし、信頼できる上司だ、という感覚につながっていくと思います。