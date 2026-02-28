「人前はNG」は本当か? 二流と一流を分ける叱り方の決定的な差

「普通に話しているつもりなのに、相手をイラッとさせてしまった」「よかれと思って言ったのに、傷つけてしまった」「職場の同僚や友人の輪に、なかなか溶け込めない」こんな悩みはありませんか。この記事では、これまで2万人以上の個別相談を受け、延べ6万人以上に企業研修・講演を行ってきた大野萌子氏の著書『いつも感じがいい人はこんなふうに話している』(アスコム)から一部を抜粋して紹介。誰でも感じがいい人になれる、言葉の選び方について解説します。
今回のテーマは『｢みんなの前で叱ってはいけない｣というのは誤り』。
｢みんなの前で叱ってはいけない｣というのは誤り
みなさんに質問です。大勢の社員がいる前で、部下を注意したりする。
これはパワハラでしょうか?
9割近くの方が、｢それはパワハラです｣と答えます。
ですが、これもまたひとつの思い込みなのです。
実は、これは正確にはパワハラではありません。
もちろん、｢お前はグズだ!｣｢お前は本当にダメだな!｣といった人格を否定するような言葉を言ったり、怒鳴ったり、恫喝するような言い方をしていれば、問題になるでしょう。
ですが、皆の前で注意をするという行為自体は、パワハラとは言えません。
その上司がその部下を注意している、ということを大勢の人が知るので、ある意味公平なのです。
それよりも、どこかに呼び出してふたりきりで叱るほうが、パワハラと言われかねません。別室や階段の踊り場、給湯室など、大勢の目には触れない場所に呼び出されて、1対1で叱られるほうが怖い、という意見が、カウンセリングの現場でも増えています。
もしかしたら上司の方は、皆の前で叱って恥をかかせるよりもいいと思って、別の場所に呼び出しているのかもしれません。
ですがそれも、“よかれと思って”感じが悪い選択をしてしまっている可能性があるのです。
｢じゃあ、私たちはどうすればいいんですか? 何にどう気を遣えばいいんですか?｣と上司のほうも悩んでしまうかもしれませんね。
ここでも有効なのは、相手に選択肢を与えることです。
｢ちょっとこの件で話があるんだけど、ここでこのまま続けてもいいかな? 場所を変える?｣というように、相手に決めてもらいましょう。
いきなり大勢の前で怒嗚ったり、｢ちょっと来い｣と命令したりするのではなく、｢今からこれについて話すけど、どうする?｣と伝え、選択してもらう。
たとえ自分がミスをしてしまい叱られるとわかっていても、そのワンクッションがあるだけで相手は受け入れやすくなるし、信頼できる上司だ、という感覚につながっていくと思います。
どうすれば、感じのいい話し方ができるのか。 そもそも、感じが悪い言葉遣いも、悪気があって発せられることはほとんどありません。むしろ、本人は「よかれ」と思っていることさえあります、いわば無意識に感じの悪い言葉が出てくる状態です。