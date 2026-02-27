「ちょっといいかな?」は二流の声かけ…一流が必ず添える“たった一言”

「普通に話しているつもりなのに、相手をイラッとさせてしまった」「よかれと思って言ったのに、傷つけてしまった」「職場の同僚や友人の輪に、なかなか溶け込めない」こんな悩みはありませんか。この記事では、これまで2万人以上の個別相談を受け、延べ6万人以上に企業研修・講演を行ってきた大野萌子氏の著書『いつも感じがいい人はこんなふうに話している』(アスコム)から一部を抜粋して紹介。誰でも感じがいい人になれる、言葉の選び方について解説します。
今回のテーマは『｢ちょっといいかな?｣はダメな声のかけ方』。
｢ちょっといいかな?｣はダメな声のかけ方
上司から部下へ、部下から上司へ。どちらの場合でも、何かを頼むような時の言い方、伝え方によっては感じが悪くなります。
例えば、こんなふうに声をかけていませんか?
｢(上司が部下へ)今ちょっといい?｣
「相談したいことがあるんですけど｣
｢教えてもらいたいと思っていることがあって……｣
どれもダメな言葉遣いというわけではありませんが、言われるとなぜかもやっとするのではないでしょうか。
その理由は、用件が何なのかがすぐにわからないからです。
何かを頼みたい場合、声をかける相手の状況を確認しないと、自分の側の都合だけを言っているようで感じが悪くなります。
こういう伝え方をしてしまう人は、｢相手は忙しいかもしれない｣｢最初に細かいことを伝えると、時間がかかって迷惑かもしれないから｣と思い込んでいて、自分では配慮して声をかけているつもりなのでしょう。
ですが、感じがいい人は、例えば次のように声をかけます。
｢話したいことがあるから15分くらい時間あるかな?｣
｢今進めているプロジェクトの●●について、相談したいことがあります｣
｢パワーポイントの資料を作ってるんですが、3箇所わからないところがあって、教えてもらいたいんです｣
それぞれに、おおよそのかかる時間や、何について聞きたいのか、何を必要としているのか、がざっくり伝わりますよね。
もちろんひと言ですべて細かく伝える必要はなく、目安で構いません。その目安となる言葉や説明が少し入るだけで、ぐっと感じがよい声のかけ方になるのです。
また、仕事の場でも家庭の中でも、何かを｢手伝ってほしい｣と伝える時には、特にこれを思い出してください。
YOUメッセージからIメッセージに変えて考える、です。
誰かに何かを頼みたい時、お願いしたい時、
｢ちょっと手伝ってよ｣
｢●●しといて｣
｢あれ、やっておいて｣
などと言ってませんか?
これはよく考えると、｢あなたがしてよ｣｢あなたがやっておいて｣と、｢あなた｣が主語になる言葉ですね。
これを
｢私は●●をしてほしい｣
｢私はあなたに手伝ってほしい｣
など、主語を｢私｣に変えるだけで、ぐっと感じがよくなります。
言っている内容は同じですが、受け取る側の感じ方が変わるので、相手としては要望を受け入れやすくなるのです。
｢あなた｣が主語の場合は、言っている側にそんなつもりではなくても、命令しているような印象や、責めているようなニュアンスに聞こえる可能性があります。
それが、｢私｣を主語に変えるだけで、｢私がお願いしている｣というニュアンスが強まり、相手が受け取りやすくなるのです。
子どもが部屋を片付けない時、｢あなたはなんでいつもそうなの、片付けなさい!｣と言うより、｢私はあなたに片付けてほしいと思ってるの｣と言うほうが、子どもだって受け入れやすいのです。
