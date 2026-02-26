【近畿圏住みたい街ランキング】京都高騰の余波か、草津・南草津トップ10入り

LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は2月19日、「2026年 住みたい街ランキング(近畿圏版)」を発表した。2025年1月1日～12月31日、LIFULL HOME'Sに掲載された大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県エリアの賃貸物件・購入物件への問合せ数を駅別に集計し、ランキング化した。

近畿圏版 借りて住みたい街

借りて住みたい街の部門では、「江坂」が2年連続で1位を獲得した。直近5年間で4度目の首位という圧倒的な安定感を誇っている。2位には「出町柳」、3位には「新大阪」が続いた。

TOP10の顔ぶれは2025年ランキングと大きく変わっていないが、滋賀県の「草津」(7位)と「南草津」(9位)がトップ10入りを果たしている。注目される理由としては、賃料が高騰する京都のベッドタウンとしての需要があることで、40㎡換算の賃料相場が京都で約10万円弱、出町柳で約8.6万円であるのに対し、草津エリアは約5.7万円と極めて安価となっている。

「借りて住みたい」急上昇ランキングでは、奈良が156位から85位へと71ランク上昇し1位となった。

買って住みたい街の部門では、「谷町六丁目」が初めて1位に輝いた。落ち着いた住環境に加え、複数の分譲マンションプロジェクトが始動したことで注目を集めた。3年連続首位だった「姫路」は2位に後退したものの、新築・中古ともに物件価格が手頃であり、セミリタイア層や子育て世代からの根強い人気を維持している。3位の「京橋」は、駅の地下化や再開発を契機に前回の73位から一気に浮上した。

近畿圏版 買って住みたい街

購入希望者の動向を反映する急上昇ランキングでは、大阪メトロ谷町線の勢いが顕著だ。「太子橋今市」が561ランクアップで1位、「谷町九丁目」が3位に入り、総合1位の「谷町六丁目」と合わせて谷町線沿線の人気の高さが目立つ。