西神中央・万博記念公園が急上昇　関西住みここちランキング2025

大東建託は、「借りて住んだ＆買って住んだ街の住みここちランキング2025＜関西版＞」の結果を2月4日に発表した。調査は2025年2月21日～3月10日の期間、関西(大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・滋賀県・和歌山県)居住の20歳以上の男女29,982名を対象に行われた。

「借りて住んだ街(駅)の住みここち」の1位に輝いたのは京都府京都市北区に位置する「北山」だった。唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ており、2年連続で1位に輝いた。因子別では「静かさ治安」「親しみやすさ」で2位、「行政サービス」「防災」で3位、「賑わい」で5位の高い評価を得ている。

次いで、2位は兵庫県神戸市西区に位置する「西神中央」(昨年9位)、3位は大阪府大阪市阿倍野区に位置する「鶴ケ丘」(昨年7位)で、いずれも昨年から順位を上げて上げてトップ3入りしている。

「借りて住んだ街(自治体)の住みここち」については、「大阪府三島郡島本町」が、唯一偏差値70台の高い評価を得て、昨年13位から大きく順位を上げて1位に輝いた。因子別では「親しみやすさ」が3位の高評価に。

2位には、「兵庫県神戸市灘区」(昨年8位)、3位には「大阪府大阪市福島区」(昨年5位)がランクイン。いずれも昨年から順位を上げてトップ3入りしている。

「買って住んだ街(駅)の住みここち」トップは、3年連続で京都府京都市中京区に位置する「丸太町」が選ばれた。

次いで、2位は大阪府吹田市に位置する「万博記念公園」で、昨年11位から大きく順位を上げた。因子別では「静かさ治安」で5位の高い評価を得ている。3位は「谷町六丁目A」(近接駅の谷町六丁目・松屋町を統合)がランクインしている。

「買って住んだ街(自治体)の住みここち」は、4年連続で、「大阪府大阪市中央区」が1位に輝きいた。因子別では「親しみやすさ」「賑わい」の両因子で1位、「交通利便性」で5位の高評価だった。

2位と3位は2年連続で、2位は「兵庫県芦屋市」、3位は「大阪府大阪市天王寺区」という結果に。大阪府・兵庫県の自治体がトップ10を占めている。