『美少女戦士セーラームーン』月野うさぎの家は麻布十番で6億円超...アニメ界トップクラスの住宅ローンは「月168万」

子どものころ夢中になっていた、『美少女戦士セーラームーン』。その主人公・月野うさぎの家は、東京都港区麻布十番という都心の一等地にあります。もしこの家を現実の不動産として金額に換算したら、一体いくらになるのでしょうか。作品当時と現在、それぞれの価格を試算してみます。

月野うさぎ家は麻布十番の庭付き一戸建て

美少女戦士セーラームーンは、1991年に『なかよし』で連載が始まり、翌1992年にアニメ化された人気少女漫画です。主人公の月野うさぎは、どこにでもいそうな普通の中学生。泣き虫でドジな彼女は、ある日「セーラームーン」として目覚め、仲間たちとともに戦う運命を背負っていきます。

物語の舞台は、連載当時の「現代日本」。作中にはポケベルや公衆電話が登場し、街の空気感からも1990年代前半の東京がイメージされます。非日常的なバトルの一方で、学校生活や家庭でのやりとりが丁寧に描かれているのも、この作品の魅力です。

ドジで親しみやすい性格の月野うさぎですが、その自宅はなんと、東京都港区麻布十番にあります。都心の一等地でありながら、庭付きの一戸建てに家族4人で暮らす設定です。当時は深く考えていませんでしたが、大人になって見返すと、かなり恵まれた住環境だったことがわかります。

間取りは描写から4LDKと考えられ、敷地面積は150㎡(約45坪)前後、延床面積は120㎡(約36坪)前後と想定されます。

今も昔も超高額物件!? その価格は

では、そんな月野うさぎ家の土地と建物を金額に換算すると、いくらになるのでしょうか。作品当時の1992年と現在の価格を、それぞれ試算してみます。

作品当時の土地・建物価格

まず、1992年当時の土地価格についてです。作中の月野うさぎ家の敷地は、150㎡(約45坪) と設定しました。国土交通省公表の麻布十番の公示地価データによると、1992年の麻布十番の公示地価平均(住宅地)は、1㎡あたり約626万円でした。

これを敷地面積150㎡にあてはめると、「約626万円×150㎡＝約9億3,900万円」となります。

続いて建物価格については、現在の注文住宅の平均的な建築費をもとに推定します。月野家の延床面積を120㎡(約36坪)とした場合、建築費の目安は約3,900万円となります。建築工事の価格変動を数値化した指標を「建築費指数」といいますが、この長期推移を見てみると、1992年ごろの水準は現在のおおよそ70〜80%とされています。

そこで今回は、1992年当時の水準を現在の80％として計算します。現在の建物価格約3,900万円の80%は、約3,120万円です。土地価格とあわせると、1992年当時の月野家は「約9億3,900万円＋約3,120万円＝約9億7,020万円」と試算できます。

現在の土地・建物価格

次に、月野家の現在の土地価格と建物価格を試算しましょう。まず土地価格については、2025年の麻布十番の公示地価平均(住宅地)である1㎡あたり約390万円を用います。月野家の敷地を150㎡(約45坪)とすると、土地価格は「約390万円×150㎡＝約5億8,500万円」です。

建物価格については、延床面積120㎡の建築費の目安である約3,900万円をそのまま用います。土地と建物の価格をあわせると、現在の月野家は「約5億8,500万円＋約3,900万円＝約6億2,400万円」と試算できます。

子どものころは気にも留めていませんでしたが、数字にしてみると、月野うさぎ家は想像以上に「とんでもない場所」に建っていたことがわかります。

特に印象的なのは、現在よりも1992年当時のほうが土地価格が高く試算される点です。これは、バブル期の地価が異常な水準まで高騰していた影響によるもの。作品の背景にある時代の空気が、土地価格からも浮かび上がってきます。

住宅ローンを組んで購入した場合の毎月の返済額

では、仮に住宅ローンを組んで現在の月野家(土地＋建物で約6億2,400万円)を購入したら、毎月の返済額はいくらになるのでしょうか。頭金を2割(約1億2,480万円)用意し、残り8割の約4億9,920万円を住宅ローンで借り入れると仮定します。ちなみに、フラット35の実際の融資限度額は8,000万円です(2026年4月〜は1億2,000万円)。

その他の条件は、以下のように設定しました。

・金利タイプ: 全期間固定金利(フラット35など)

・金利: 2.08％

・返済期間: 35年

・ボーナス払いなし

この場合、毎月の返済額は約168万円となります。月野うさぎの父親は雑誌編集者(または記者)、母親は専業主婦という設定です。その一般的な家庭像を踏まえると、月168万円という返済額は、かなり現実離れした数字に感じられますね。

当時の月野家の価格から時代背景が見える

試算してみると、月野うさぎ家は、今も昔も驚くほど高額な住宅であることがわかりました。また、1992年当時の価格が現在を上回るという結果から、子どものころ何気なく見ていたアニメの背景が、まさにバブル直後の過渡期だったのだと実感させられます。

※本記事の試算は、統計データをもとにした簡易的な計算によるものです。金額や返済額はすべて概算であり、正確な数値ではありません。また、作品設定に基づく架空のシミュレーションのため、実際の不動産価格や住宅ローン条件とは異なる場合があります。