首都圏の“住みここち”最新調査――借りて1位は代官山、買って1位はどこ?

大東建託は、「借りて住んだ＆買って住んだ街の住みここちランキング2025＜首都圏版＞」の結果を2月4日に発表した。調査は2025年2月21日～3月10日の期間、首都圏(東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県)居住の20歳以上の男女53,198名を対象に行われた。

はじめに、「借りて住んだ街(駅)の住みここち」トップは、 東京都渋谷区に位置する「代官山」で、昨年6位から順位を上げた。因子別では「行政サービス」「静かさ治安」「親しみやすさ」「賑わい」「防災」の5因子で1位、「交通利便性」で2位の極めて高い評価を得ている。

次いで、2位は「表参道」、3位は3年連続で「築地・新富町A」(近接駅の築地・東銀座・築地市場・新富町を統合)が続いた。その他トップ10内では、4位の「有明A」(近接駅の有明・国際展示場・東京ビッグサイト・有明テニスの森を統合)(昨年49位)、8位の洗足(昨年58位)が、昨年より大きく順位を上げてトップ10入りしている。

「借りて住んだ街(自治体)の住みここち」1位には「 東京都武蔵野市」がランクイン。昨年2位から順位を上げた。因子別では「親しみやすさ」「防災」の両因子で1位、「賑わい」で3位、「行政サービス」で4位の高い評価を得ている。

次いで、2位は「東京都中央区」、3位は昨年6位から順位を上げた「神奈川県横浜市都筑区」が続いた。トップ10のうち、8つが東京都の自治体という結果に。

「買って住んだ街(駅)の住みここち」トップは、5年連続で神奈川県横浜市西区に位置する「みなとみらい」で、唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ている。「住みここち＜首都圏版＞」でも1位に。因子別では「賑わい」で1位、「親しみやすさ」で3位の高い評価を得ている。

2位は「東池袋A」(近接駅の東池袋四丁目・東池袋・都電雑司ヶ谷を統合)で、昨年24位から順位を上げた。3位は神奈川県鎌倉市に位置する「稲村ヶ崎」で、昨年は累計回答者数が20名未満でランキングの集計対象外だった。

「買って住んだ街(自治体)の住みここち」は、1位と2位は5年連続、1位は「東京都中央区」、2位は「東京都文京区」だった。このトップ2は、「住みここち＜首都圏版＞」でも同じくトップ2となる高い評価を得ている。3位は、3年連続で「東京都港区」という結果になった。