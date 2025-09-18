北川景子さん初監修の「シチズン クロスシー」登場 - 表参道で期間限定イベントも開催

シチズン時計のレディスウオッチブランド「CITIZEN xC（シチズン クロスシー）」は、女優の北川景子さんがイメージキャラクターを務めている。2012年からという、ブランドや製品のイメージキャラクターとしては長い期間の起用、それだけぴったりということだろう。
そのクロスシーから、北川さんがデザインを監修した限定モデルが登場する。長年、クロスシーを愛用しているという北川さんだが、デザインを監修するのは意外にも今回が初めて。10月3日の発売、価格は14万3,000円、限定1,500本だ。
北川さんがデザインテーマに選んだのは「オリーブ」。クリーンで凛とした美しさがポイントで、オリーブをモチーフにしたディテールを随所に散りばめている。具体的には、白蝶貝の文字板中央にエッチングで描いたオリーブの葉と実、同じくオリーブの葉と実をイメージしたインデックスなどだ。外側にはラメを上品に配置している。
8時位置と2時位置のインデックスには、合計4ポイントのラボグロウン・ダイヤモンドをセット。これは北川さんの誕生日（8月22日）にちなんだもので、22分の位置にはオリーブの花形をワンポイントで描いた。裏ぶたには北川さんのサインを刻印している。
パッケージも特別仕様。オリーブとユーカリのミニブーケ、そしてメッセージカードを同梱しており、パッケージの裏ぶたにも北川さんのサインが。オリーブの緑と、時計本体のサクラピンクがとてもよく似合っている。
ベースモデルは、クロスシーの人気シリーズである「hikari collection」。チタン製のケースとバンドには、シチズン独自の表面硬化技術「デュラテクト サクラピンク」を施している。このサクラピンク、肌との相性もよく、肌を明るく美しく見せる視覚的な効果もある。時計本体は定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。
- ケース／バンド素材：チタン
- ケースサイズ：径27mm×厚さ8.2mm（設計値）
- 風防：球面サファイアガラス（無反射コーティング）
- 防水性能：5気圧
- ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H060」
- 駆動：フル充電から約3年間（パワーセーブ作動時）
- おもな機能：光発電エコ・ドライブ、電波時計（日中米欧）、ワールドタイム（24時差、サマータイム対応）、パーペチュアルカレンダー
ポップアップイベント「CITIZEN xC POP UP EVENT “BLOOM YOUR LIFE”」
- 開催期間：2025年10月3日(金)〜10月5日(日)
- 開催場所：ベーカリーカフェ426 (東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル 1F M2F)
- 営業時間：11時〜19時（最終日は18時まで）
- 入場料：無料