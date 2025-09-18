北川景子さん初監修の「シチズン クロスシー」登場 - 表参道で期間限定イベントも開催

シチズン時計のレディスウオッチブランド「CITIZEN xC（シチズン クロスシー）」は、女優の北川景子さんがイメージキャラクターを務めている。2012年からという、ブランドや製品のイメージキャラクターとしては長い期間の起用、それだけぴったりということだろう。

そのクロスシーから、北川さんがデザインを監修した限定モデルが登場する。長年、クロスシーを愛用しているという北川さんだが、デザインを監修するのは意外にも今回が初めて。10月3日の発売、価格は14万3,000円、限定1,500本だ。





シチズン クロスシー / hikari collection エコ・ドライブ電波時計 ティタニア ハッピーフライト KEIKO KITAGAWA Limited Model（ES9498-51D）

北川さんがデザインテーマに選んだのは「オリーブ」。クリーンで凛とした美しさがポイントで、オリーブをモチーフにしたディテールを随所に散りばめている。具体的には、白蝶貝の文字板中央にエッチングで描いたオリーブの葉と実、同じくオリーブの葉と実をイメージしたインデックスなどだ。外側にはラメを上品に配置している。

8時位置と2時位置のインデックスには、合計4ポイントのラボグロウン・ダイヤモンドをセット。これは北川さんの誕生日（8月22日）にちなんだもので、22分の位置にはオリーブの花形をワンポイントで描いた。裏ぶたには北川さんのサインを刻印している。

パッケージも特別仕様。オリーブとユーカリのミニブーケ、そしてメッセージカードを同梱しており、パッケージの裏ぶたにも北川さんのサインが。オリーブの緑と、時計本体のサクラピンクがとてもよく似合っている。

テーマを持つ限定モデルならではの特別パッケージ

ベースモデルは、クロスシーの人気シリーズである「hikari collection」。チタン製のケースとバンドには、シチズン独自の表面硬化技術「デュラテクト サクラピンク」を施している。このサクラピンク、肌との相性もよく、肌を明るく美しく見せる視覚的な効果もある。時計本体は定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。

ケース／バンド素材：チタン

ケースサイズ：径27mm×厚さ8.2mm（設計値）

風防：球面サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：5気圧

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H060」

駆動：フル充電から約3年間（パワーセーブ作動時）

おもな機能：光発電エコ・ドライブ、電波時計（日中米欧）、ワールドタイム（24時差、サマータイム対応）、パーペチュアルカレンダー

ポップアップイベント「CITIZEN xC POP UP EVENT “BLOOM YOUR LIFE”」

開催期間：2025年10月3日(金)〜10月5日(日)

開催場所：ベーカリーカフェ426 (東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル 1F M2F)

営業時間：11時〜19時（最終日は18時まで）

入場料：無料