グランドハイアット東京「ドン ペリニヨン」と生演奏で楽しむ大人のためのカウントダウンパーティー開催

グランドハイアット東京は、「ドン ペリニヨン」などのフリーフローとバンドの生演奏とともに新年の幕開けを祝う「カウントダウン パーティー 2025-2026」を、2025年12月31日にバー&ジャズラウンジ「マデュロ」にて限定開催する。

バンドのライブミュージックが盛り上げる大人のためのカウントダウンパーティーは、ガス灯の炎が揺らめき、ポルトガル式教会を想起させるハンドメイドのガラスレリーフが印象的なバー&ジャズラウンジ「マデュロ」で開催される。

今年のカウントダウンパーティーでは、成熟した大人がラグジュアリーな雰囲気の中、思い思いに楽しめる3つのプランが登場。

中でも、大人のための贅沢なカウントダウンパーティーにふさわしい、「ドン ペリニヨン」を好きなだけ堪能できる2つのプレミアム シャンパン プランは、各10名限定で提供される。ひとつは、光るエチケットのシャンパンボトルが特徴の「ドン ペリニヨン ルミナス」フリーフロー付き(13万円／1名)。もう一つは「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2015」フリーフロー付きプラン(5万5,000円／1名)で、力強さとバランスを兼ね備え、豊かな果実味でリッチな味わいと評価されている「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2015」を堪能できる。

スタンダードプラン(2万2,000円／1名)では、スパークリングワインをフリーフローでご提供するほか、カウントダウンの際にはグラスシャンパン1杯を含む。

これら3つのプランには、それぞれカナッペを用意するほか、フリーフロードリンクには、赤ワインや白ワイン、ビールやカクテルも合わせて好きなだけ楽しむことができる。

「カウントダウン パーティー 2025-2026」は、グランドハイアット東京4階の「マデュロ」で開催。12月31日の午後10時30分〜翌午前0時30分の2時間制となる。