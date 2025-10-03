ドン ペリニヨンと村上隆がコラボレーション、代表策の花たちが彩るボトル

プレステージシャンパーニュ ブランドの「ドン ペリニヨン」は、10月1日、現代美術家 村上隆との限定コラボレーション商品「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2015 村上隆 限定エディション(Dom Pérignon Vintage 2015 Takashi Murakami Limited Edition)」 および 「ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2010 村上隆 限定エディション(Dom Pérignon Rosé Vintage 2010 Takashi Murakami Limited Edition)」を発売した。

「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2015 村上隆 限定エディション」

ドン ペリニオンは、現在世界的に名高い7人のクリエイターとともに新たなクリエイション「創造は永遠の旅」を展開。今回の限定コラボレーション商品はその一環で、全国の主要百貨店などで数量限定で取り扱う。

ボトルには、村上隆氏の代表的作品である「花」をモチーフにしたデザインを採用。伝統的にシールドに描かれてきたブドウ畑の意匠が、幻想的な花の風景に置き換えられて、漆黒のボトルとギフトパッケージを彩る。2種類のギフトボックスは並べると「フローラル・ダブロー」としても楽しめる。

「ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2010 村上隆 限定エディション」

「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2015 村上隆 限定エディション」は、寒暖ともにコントラストの強い気候条件の元で生産されたことで、印象的な味わいと独特な口当たりが特徴。

一方「ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2010 村上隆 限定エディション」は、調和のとれたバランスで「ピノ・ノワール醸造10年間の集大成」と称している。

価格：4万3,340円

度数：12.5度

容量：750ml

香り：香ばしいトーストや深みのあるカカオの香り、ドライフルーツの凝縮されたニュアンス、さわやかなオレンジピール、パパイヤのようなフルーティーな香り

味わい：桃やネクタリンの力強い果実味が広がり、柑橘類やショウガのほのかな苦みが味わいを引き締める

