グランド ハイアット 東京、極上の肌とリラクゼーション「金箔パック&発酵酒粕スクラブ 開運トリートメント」を提供

グランド ハイアット 東京は2026年1月1日より、金箔と酒粕の恵みで輝きと温もりに満ちた肌へと整えるトリートメント「金箔パック&発酵酒粕スクラブ 開運トリートメント」を、Nagomi スパ アンド フィットネスにて期間限定で提供する。

「金箔パック&発酵酒粕スクラブ 開運トリートメント」は、肌の新陳代謝促進や抗酸化作用など高い美容効果が期待できるという金箔と、美肌を育む日本伝統の発酵成分を豊富に含む酒粕を取り入れたトリートメント。

グランド ハイアット 東京「金箔パック&発酵酒粕スクラブ 開運トリートメント」

トリートメントは、酒粕の成分を配合したきめ細かくなめらかなスクラブを用いた、肩から下の全身のピーリングからスタート。発酵成分の恵みにより、肌のターンオーバーの促進や、優れた保湿効果をもたらす酒粕が、保湿しながら古い角質をやさしく取り除き、やわらかく澄んだ輝きのある肌へと整える。

また、酒米や米麹の栄養素が凝縮された酒粕は、アミノ酸やビタミンB群が血行を促し、肌を内側から温めるような心地よい温もりを体感。ピーリング後さらに、柚子ジンジャーオイルを用いた丁寧なマッサージで身体を温めながら、深いリラクゼーションへと導くという。

グランド ハイアット 東京「Nagomi スパ アンド フィットネス」

フェイシャルでは、クレンジングとマッサージの後に、最高純度の純金箔入りのフェイシャルマスクを使用。金箔の微細な粒子が肌の新陳代謝を高め、エイジングサインにアプローチ。金は古来より幸福や繁栄の象徴とされ、つややかで明るい印象の肌へ導きながら心まで晴れやかに。パック中のヘッドマッサージでは、心まで解きほぐされるような至極のひとときを楽しむことができる。

なお、トリートメント後には、温かい甘酒が用意されており、新しい年に肌も心も輝きで満ちあふれるようなひとときを過ごすことができるという。

提供期間は2026年1月1日～3月31日。価格は120分で4万8,700円。

※税込・サービス料15%別。