オリス初の日本限定モデルは純白に赤の「アクイス ジャパン リミテッド エディション」

スイスの独立時計ブランド、オリスが初の日本限定モデル「アクイス ジャパン リミテッド エディション」を発表した。11月12日の発売、限定100本、価格は49万5,000円。洗練されたホワイトダイヤルにレッドのアクセントを添え、日本とスイスの美を融合させた特別仕様だ。

今回の新作は、オリスの「アクイス デイト レリーフ」をベースにした限定モデルだ。ラッカー仕上げのホワイトダイヤルに、ブランドロゴと秒針に差し込まれた鮮やかなレッドが力強さを添える。この配色は日本とスイスの国旗に共通する色でもあり、オリスが日本の文化に寄せる敬意を表しているという。意外なようだが、日本限定モデルをリリースするのはオリスとしては初めてのこと。

オリス アクイス ジャパン リミテッド エディション（Ref. No. 01 733 7789 4111-Set）

ホワイトダイヤルは見る角度によって繊細な光を放ち、レリーフ仕上げのベゼルと響き合う構成。アプライドインデックスやスーパールミノバ塗布の針が、暗所でも高い視認性を確保している。

43.5mm径のステンレススチールケースには、逆回転防止レリーフベゼルとリューズガードを備えた本格的なダイバーズ仕様を採用。防水性能は30気圧（300m）と高く、プロフェッショナルな環境にも対応する。

ケースバックはねじ込み式のステンレススチールとミネラルガラスのシースルー仕様で、「JAPAN LIMITED EDITION」と限定のシリアルナンバーを刻印。自動巻き機械式ムーブメント「Oris 733」を搭載し、パワーリザーブは41時間だ。堅牢性と信頼性のバランスに優れ、実用時計としても高い完成度を誇る。

ステンレススチールブレスレットには、サイズを微調整できるクラスプ機構を装備。オリス特許のクイックチェンジシステムにより、付属のレッドラバーストラップへワンタッチで交換できる。金属の質感が際立つブレスレットスタイルから、アクティブな印象のラバースタイルまで、シーンに合わせた表情の変化を楽しめること魅力だ。

ステンレススチールブレスレットとラバーストラップを手軽に交換できる

今回の「アクイス ジャパン リミテッド エディション」は、スイス時計の精密さと日本の美意識を融合させた1本ともいえる。静かなホワイトダイヤルの中に、「動」を感じさせるレッドが映えるデザインは、ビジネスにもカジュアルにも調和する。