マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

オリス初の日本限定モデルは純白に赤の「アクイス ジャパン リミテッド エディション」

NOV. 12, 2025 19:14
Text : 林利明
Share
Contents

スイスの独立時計ブランド、オリスが初の日本限定モデル「アクイス ジャパン リミテッド エディション」を発表した。11月12日の発売、限定100本、価格は49万5,000円。洗練されたホワイトダイヤルにレッドのアクセントを添え、日本とスイスの美を融合させた特別仕様だ。

今回の新作は、オリスの「アクイス デイト レリーフ」をベースにした限定モデルだ。ラッカー仕上げのホワイトダイヤルに、ブランドロゴと秒針に差し込まれた鮮やかなレッドが力強さを添える。この配色は日本とスイスの国旗に共通する色でもあり、オリスが日本の文化に寄せる敬意を表しているという。意外なようだが、日本限定モデルをリリースするのはオリスとしては初めてのこと。

  • オリス アクイス ジャパン リミテッド エディション（Ref. No. 01 733 7789 4111-Set）

    オリス アクイス ジャパン リミテッド エディション（Ref. No. 01 733 7789 4111-Set）

ホワイトダイヤルは見る角度によって繊細な光を放ち、レリーフ仕上げのベゼルと響き合う構成。アプライドインデックスやスーパールミノバ塗布の針が、暗所でも高い視認性を確保している。

43.5mm径のステンレススチールケースには、逆回転防止レリーフベゼルとリューズガードを備えた本格的なダイバーズ仕様を採用。防水性能は30気圧（300m）と高く、プロフェッショナルな環境にも対応する。

ケースバックはねじ込み式のステンレススチールとミネラルガラスのシースルー仕様で、「JAPAN LIMITED EDITION」と限定のシリアルナンバーを刻印。自動巻き機械式ムーブメント「Oris 733」を搭載し、パワーリザーブは41時間だ。堅牢性と信頼性のバランスに優れ、実用時計としても高い完成度を誇る。

ステンレススチールブレスレットには、サイズを微調整できるクラスプ機構を装備。オリス特許のクイックチェンジシステムにより、付属のレッドラバーストラップへワンタッチで交換できる。金属の質感が際立つブレスレットスタイルから、アクティブな印象のラバースタイルまで、シーンに合わせた表情の変化を楽しめること魅力だ。

  • ステンレススチールブレスレットとラバーストラップを手軽に交換できる

    ステンレススチールブレスレットとラバーストラップを手軽に交換できる

今回の「アクイス ジャパン リミテッド エディション」は、スイス時計の精密さと日本の美意識を融合させた1本ともいえる。静かなホワイトダイヤルの中に、「動」を感じさせるレッドが映えるデザインは、ビジネスにもカジュアルにも調和する。

  • モデル名：オリス アクイス ジャパン リミテッド エディション（Ref. No. 01 733 7789 4111-Set）
  • 限定数：100本
  • 価格：49万5,000円
  • ケース素材：ステンレススチール（逆回転防止レリーフベゼル）
  • ケースサイズ：径43.5mm×厚さ13.1mm
  • 風防：両面ドーム型サファイアクリスタル（内面無反射コーティング）
  • 裏ぶた：ミネラルガラスのシースルーバック
  • ブレスレット：ステンレススチール
  • 付属ストラップ：レッドラバー
  • 防水性能：30気圧（300m）
  • ムーブメント：自動巻き機械式「Oris 733」
  • パワーリザーブ：約41時間
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( 住宅ローン )
    年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
    OCT. 31, 2025
    • PR
      Large
      思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
      ( Life )
      AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      ブライトリング「クロノマット GMT 40」日本限定モデル、ブラックマザーオブパールのダイヤルをたたえた特別仕様
      ( Watch )
      NOV. 05, 2025

    • 2

      Large
      50年を経て復活した「キングセイコー VANAC（SDKV001）」の美しさ
      ( Watch )
      NOV. 11, 2025

    • 3

      Large
      「洞窟探検をするために作られたロレックス」とはどんなモデル?
      ( Watch )
      NOV. 05, 2025

    • 4

      Large
      新素材で進化したティソ「PRX」- ブランド初のダマスカス鋼を採用、際立つ質感
      ( Watch )
      NOV. 06, 2025

    • 5

      Large
      アイルトン・セナに捧ぐ、タグ・ホイヤー渾身の新作タイムピース
      ( Watch )
      NOV. 06, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking