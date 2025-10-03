日本初開催、カリフォルニアのワイナリー「シルヴァー・オーク」がチャリティオークション - ジャパニーズウイスキー「イチローズモルト」も特別出品

JALグループの商社であるJALUX（ジャルックス）は、米国カリフォルニアの著名なワイナリー「シルヴァー・オーク」と共同で、「ファミリーオブ シルヴァー・オーク チャリティディナー・オークション with イチローズモルト」を開催した。会場はThe Okura Tokyoプレステージタワー。シルヴァー・オークとしては、日本で初めて開催するチャリティオークションとなる。

シルヴァー・オークは、1972年にレイ・ダンカン氏とジャスティン・メイヤー氏が設立したワイナリー。カベルネ・ソーヴィニヨン（ブドウ品種）に特化したワインを造るために創業し、最高級のアメリカン・オーク樽を用いた熟成にこだわっている。森や樽工場も所有する完全主義のもとで作られたワインは、全米のステーキハウスのワインリストでも高い人気を集めているという。また、2018年に完成したアレキサンダー・ヴァレーのワイナリーは、世界の商業生産ワイナリーの中で「最も環境にやさしいワイナリー」の認定を受けている。

今回のオークションは、シルヴァー・オークを所有するダンカンファミリーの「世界中の自然災害に多くの人々が心を痛めるなかで、カリフォルニアを代表するワイナリーとして、その社会的責務を果たしたい」という思いから実現。米国内で多くのチャリティオークションに商品を提供してきたシルヴァー・オークだが、ワイナリーが自ら主催する機会は珍しいそうだ。

オークションの出品と結果の詳細は以下の通り。落札金額の合計は695万円で、今回のオークションに関わる必要経費を除いた全額を、自然災害援助と人道支援の資金としてHuman Rights Watchと赤い羽根共同募金に寄附する。

■LOT1／落札額：1,000,000円

イチローズモルト 秩父 シルヴァー・オーク カスク フィニッシュ2025

シルヴァー・オーク ナパ・ヴァレー2019

究極のコラボレーション 最新版（計2本）

■LOT2／落札額：600,000円

イチローズモルト 秩父2022／2023

シルヴァー・オーク ナパ・ヴァレー2015／2018

日米夢の合作 ファーストセッション＆セカンドセッション（計4本）

■LOT3／落札額：350,000円

タイムレス ヴァーティカルコレクション2017～2021（計5本）

■LOT4／落札額：800,000円

シルヴァー・オーク アレキサンダー・ヴァレー バックヴィンテージ

マグナムコレクション2004／2005（計2本）

■LOT5／落札額：700,000円

シルヴァー・オーク ナパ・ヴァレー バックヴィンテージ

マグナムコレクション2008／2009（計2本）

■LOT6／落札額：1,000,000円

シルヴァー・オーク アレキサンダー・ヴァレー2006 マチュザレム（1本）

■LOT7／落札額：1,000,000円

ダンカンファミリー ヴィンテージ マグナムコレクション（計6本）

- シルヴァー・オーク ナパ・ヴァレー2019

- シルヴァー・オーク アレキサンダー・ヴァレー2019

- オーヴィッド2018

- トゥーミー・セラーズ ロシアン・リヴァー・ヴァレー ピノ・ノワール2022

- トゥーミー・セラーズ ソーヴィニヨン・ブラン2024

- タイムレス2018

■LOT8／落札額：1,500,000円

シルヴァー・オーク ナパ ワイナリー特別ツアー

ダンカンファミリーとワイナリー専属シェフの特製ランチ付き 8名参加

※マグナムは1,500ml、マチュザレムは6,000ml

さて、出品された商品を眺めてみると、シルヴァー・オークのワインとともに、ジャパニーズウイスキーの「イチローズモルト」が目に入る。

埼玉県秩父市の株式会社ベンチャーウイスキーが作る「イチローズモルト」は、ジャパニーズウイスキーの中でも評価が高い銘柄だ。シルヴァー・オークとも関係が深く、今回のオークションには、「シルヴァー・オーク」のワイン樽を使ってフィニッシュした最新のイチローズモルト（シルヴァー・オーク カスク フィニッシュ2025）などを特別ロットとして出品した。

なお、オークションの進行は世界2大オークション会社のひとつであるサザビーズ社、総合司会は菊間千乃氏が担当。いずれも今回のイベント趣旨に賛同し、無償による協力だった。

イチローズモルトを手がける株式会社ベンチャーウイスキーの肥土伊知郎社長