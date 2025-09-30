夢叶う。バーボンの聖地、バーズタウンへ巡礼 - ケンタッキー・バーボン・フェスティバル2025参戦記

毎年9月は、アメリカの「国酒」であるバーボンの誕生を祝う「全米バーボン遺産月間」です。世界のバーボン愛好家たちの視線は、「バーボンの首都」の称号を持つケンタッキー州バーズタウンに注がれます。バーボン愛好家が集う聖地巡礼のお祭り「ケンタッキー・バーボン・フェスティバル（以下、KBF）」が開催されるためです。

2025年のKBFは2025年9月5～7日に開催。筆者の夢だったこのお祭り、今回は幸運にも参戦できたので、レポートをお届けします。

爆発的な成長を遂げた巨大イベントの熱気――、純粋なバーボン愛好家と希少なボトルを求める転売ヤーとの間に広がる緊張感――、そして旧来の勢力に挑む新たなクラフトブランドの台頭――といった、バーボン業界そのものが直面するダイナミズムが凝縮されていました。

KBFは歴史的な建造物であるスポルディング・ホールを舞台に開催されました。アメリカらしく何もかもが大きく、広く、会場には65以上の蒸留所が集結。200種類を超えるウイスキーが提供されていました。参加してみて感じたのは、KBFは単なる試飲会ではなく、バーボンの過去、現在、未来が交差する文化的なハブとしての役割を担っているということです。

かつてはKBFも、地域に根差した歴史遺産を祝うこぢんまりとしたお祭りでした。しかし近年、プロフェッショナルな運営体制のもと、世界中の富裕な愛好家をターゲットとする高級観光商品へと生まれ変わったのです。2025年は7,000枚のチケットが瞬く間に完売しましたが、購入者の実に85％がケンタッキー州外からの訪問者とのこと。KBFが地域の一大観光資源へと成長したと言ってよいでしょう。

KBFのチケットは1日券が105ドル、3日券の「WEEKEND BOURBON TASTER」が190ドルです。さらに様々なVIPチケットが用意されており、超高級な特典が付随する「オリス・プレジデンツ・クラブ」の6,995ドルまでラインナップしています。

参加する際の注意点としては、まず、アメリカは飲酒可能な年齢が21歳であること。20歳ではないので要注意です。明らかに40歳以上に見えなければ、IDの提示を求められることがあり、日本人であれば、40代でも身分証を持っていたほうが無難。ほか、外部からの飲食物の持ち込みはNG、雨天決行。6日は雨模様でしたが、運よく回ることができました。

入り口でICチップ入りの入場タグを発行してもらいます

筆者のような一般入場チケットでの体験は、入場時にもらえるテイスティンググラスを片手に、60以上もある蒸留所や作り手のブースを巡り、多種多様なバーボンを試飲することが中心。無料で参加できるセッションもあるので、時間が合えばぜひ楽しみたいところ。会場のあちこちで、様々なプログラムが開催されていました。

会場では、希少なボトルの販売も行われています。しかし、どのブースも長蛇の列……。先行入場できるVIPチケットの人たちで完売してしまいます。一般入場の場合は、レアボトル販売は最初からなかったものと考えたほうがよいでしょう。

今年（2025年）は販売するVIPチケットの種類と数を増やしたことで、不満も出たそうです。VIP用のテントが足りなかったり、先行入場したにも関わらず、目当てのレアボトルが購入できなかったり――というのです。

フェスティバルを楽しむ一般層と、おもに転売や資産を目的にレアボトルを狙うVIP入場層の温度感が異なるのは少し気になりました。とはいえ、これは日本を含めて世界中で起きている現象です。何かよい解決策があればいいな、と思います。

例えば、ヘブンヒル蒸留所の「オールド・フィッツジェラルドVVS」や「パーカーズ・ヘリテージ」、メーカーズマーク蒸留所の「セラー・エイジド」、ジムビーム蒸留所「ノブ・クリーク21年」といった伝統ある蒸留所がリリースする限定品を巡っては、熾烈な争奪戦が繰り広げられました。

筆者もいろいろとのぞいたのですが、ゲットできたのは「オールド・フィッツジェラルド ボトルド・イン・ボンド 7年」のみ。しかも最後の1本！ もちろん筆者は自分で飲みますが、ネットを見ると2～3倍以上で転売されていました。

ヘブンヒル蒸留所のブースで「Old Fitzgerald Bottled-in-Bond 7-Year-Old」をゲット！

60以上のブースで数種類ずつ試飲できるので、片っ端から飲んでいたら潰れてしまいます。興味のあるバーボンを狙って並びました。ボトル購入と違って、試飲は少し待てば飲めます。限定品ではないにせよ、上位モデルを飲ませてくれるところも多く、美味しいです。何より、この空間で飲み歩けるのは楽しい！ ここにいる全員がバーボン愛好家なのですから。

最初は恐る恐る、知っている大手蒸留所のブースに入って飲んでいたのですが、考えてみれば日本でも飲めます。そこで、小規模生産者のエリアに行ってみると、飲んだことのない銘柄ばかり！ 中にはびっくりするほど美味しいバーボンもあり、勉強になりました。

興味のあるバーボンを自由に試飲できます

基本は立ち飲みですが、ブースによってはイスを用意しています。もちろん、占拠しないように利用は最大15分まで、となっています。プリザベーション蒸留所のブースでは、オーナーのマーシーさんに「Rare Perfection」とファンキーな「Very old st nick」の「Super freak」など、レアウイスキーをいくつも飲ませていただきました。

プリザベーション蒸留所のブースではレアウイスキーを試飲

大手ブランドを凌駕するほどの注目と熱狂を集めていたのは、レキシントンに拠点を置く「Dark Arts Whiskey House（ダーク・アーツ・ウイスキー・ハウス）」です。自社で蒸留を行わない「ノン・ディスティリング・プロデューサー（NDP）」で、厳選した高品質な原酒に対して、独自のブレンディング、リバレル（再樽詰め）、そして独自のフィニッシング（後熟）を施してウイスキーを作っています。

かつて「調達した原酒」という言葉は、やや否定的なニュアンスで使われることもありましたが、今や良質なウイスキーを指す言葉として、肯定的に受け入れられているのです。

消費者の関心は、誰が蒸留したかという原点から、誰がどのようにブレンドし、熟成させ、ブランド化したかという「キュレーション」の質へと移行しています。消費者が成熟し、蒸留そのものと同じくらい、あるいはそれ以上にブレンダーの技術やストーリーテリングを評価するようになったと言っていいでしょう。

Dark Arts Whiskey Houseのウェブサイト。いつか行ってみたいものです

メインステージでの学びとエンターテインメント

KBFは「Bourbon:30」と名付けられたトークショー形式のセッションも見どころです。業界のスターやマスターディスティラーたちが登場し、エンターテインメントと学びを融合させたコンテンツが提供されるのです。

ほかにも、樽を作るデモンストレーションやバンド演奏、レアボトルのオークションが行われていました。バーボンを飲むためのミニゲームもあり、皆さん、自由に楽しんでいます。巨大なウォーターサーバーも無料で、水分補給もばっちり。フードは有料になりますが、あちこちで提供されており、空腹を気にする必要もありません。会場の端には葉巻を売っているコーナーもありました。

これは確かに、1日だけでは回り切れません。3日間チケットがあるのも納得です。会場の雰囲気はとてもよく、泥酔している人も見かけません。マナーもいいし、治安もよいです。

樽作りのデモンストレーションは興味深かったです

時間の関係で見ることができなかったのですが、世 界選手権バーボン樽リレーも見どころです。大手樽製造会社であるインディペンデント・ステイヴ社が提供するKBFの伝統的な名物イベントで、各蒸留所のチームが重さ500ポンド（約227kg）のバーボン樽を転がし、リック（熟成庫の棚）へと正確に収める速さを競い合うのです。

このイベントはフェスティバル会場のすぐ外で、入場無料で全年齢に公開されており、地域社会に開かれたコミュニティイベントとしての一面を色濃く残しています。

筆者の夢だったケンタッキー・バーボン・フェスティバル2025に参加できたことは、最高の体験でした。元からバーボンは飲んでいましたが、現地の熱量を感じることで、さらにバーボンを再認識することになりました。価値観が変わるような衝撃を受けたのは幸せな経験です。一生に一度は来てみたかったこのお祭り、ウイスキー好きにはぜひおすすめしたい！ 機会があれば逃さず参戦してみてください。