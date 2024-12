プロンプト例文(ChatGPTで作成された文章)



A realistic photograph of a middle school student playing volleyball in a gymnasium. The student is Japanese, with short, slightly tousled black hair, wearing a standard volleyball uniform consisting of a jersey and shorts. The gym is brightly lit with natural light streaming through the high windows and visible wooden flooring. The student has a focused and determined expression, captured in the moment of hitting or diving for the ball. Sweat glistens on their forehead, emphasizing their effort and energy. Other volleyball equipment, like a net and scattered balls, is subtly visible in the background, adding authenticity to the scene.

(日本語訳:「体育館でバレーボールをしている中学生のリアルな写真。日本人の生徒で、少し乱れた短い黒髪。ジャージーとショートパンツからなる一般的なバレーボールのユニフォームを着用しています。体育館は明るく、高い窓から自然光が差し込み、木製の床が見えます。生徒は集中し決意を込めた表情で、ボールを打つまたはダイビングする瞬間が捉えられています。額には汗が輝き、その努力とエネルギーが強調されています。背景にはネットや散らばったボールなどのバレーボールの道具がさりげなく見え、シーンのリアリティを増しています)