【4問でわかる】新学期から伸ばしたい、子どものスキル診断

Dタイプのお子さんが特に伸びる可能性大のスキルは…

プログラミングスキル

あなたのお子さんは、物事の仕組みや理屈について、自分の納得がいくまでとことん考えたいタイプ。大人の目からは「なんでこんなことをするのだろう?」と思うようなシーンでも、実は自分なりにあれこれ考えを巡らせていた……なんてことも、日常茶飯事なのではないでしょうか。その才能を活かすなら、これからの時代に必要となる「プログラミングスキル」が候補のひとつとなるでしょう。

そんなお子さんにおすすめなのは「mouse E10 マインクラフトバンドルパッケージ」。

遊びながらプログラミングスキルを身につけられるかも。

■mouse E10 マインクラフトバンドルパッケージ(55,800円~/税別)

【基本スペック】CPU:インテル Celeron N4100 プロセッサー、グラフィックス:インテル UHD グラフィックス 600、メモリ:4GB (オンボード/ LPDDR4-2400)、SSD:64GB eMMC、サイズ(本体部、幅×奥行き×高さ):274.0mm × 199.7mm × 12.3mm (スタンド・突起部含まず)

「mouse E10 マインクラフトバンドルパッケージ」は、お子さんの学習をサポートするスタディパソコン「mouse E10」に、クリエイティブに考える力や発想力を育てる「Windows 10 版 Minecraft スターター コレクション」が標準付属したモデル。Microsoftアカウント(※)を入力のうえインストールすれば、すぐに遊べます。遊びながら論的な思考を身につけ、さらにPC操作も習得できる、次世代の知育玩具と言えるでしょう。落下の衝撃に強く、防塵・防滴だから初めてのPCにピッタリです。

「mouse E10 マインクラフトバンドルパッケージ」

(※)Microsoftアカウントをお持ちでない場合は、アカウントの新規作成(無料)が必要です。

® 2020 Mojang AB. Minecraft and the MINECRAFT logo are trademarks of Microsoft Corporation.