マウスコンピューターは6月20日から、EC限定ゲーミングPCブランド「NEXTGEAR」(ネクストギア)を対象に、「AMD×ASRock×NEXTGEAR お得な充実特典祭り!」キャンペーンを開催している。キャンペーン期間は2024年7月31日10時59分まで。

「AMD×ASRock×NEXTGEAR お得な充実特典祭り!」は、NEXTGEAR製品の購入で4つの特典がついてくるキャンペーン。いずれも詳細は特設ページに詳しい。

1つ目はAMD Radeon グラフィックスの無償アップグレード。具体的には、Radeon RX 7600(8GB) 搭載モデル「JGA7A60B5ABCW101DEC」(通常価格179,800円)と、Radeon RX 7700 XT(12GB)搭載モデル「JGA7A7XB5ABCW101DEC」が同額(通常価格209,800円→179,800円)で購入できるようになる。

2つ目はAmazonギフトカードの特典。NEXTGEAR製品をキャンペーン期間中に購入したユーザーに対し、先着900名にAmazonギフトカード3,000円分をプレゼントする。900名を超えたタイミングでこの特典は終了する。

3つ目はASRock×NEXTGEARオリジナルマウスパッドのプレゼント。NEXTGEAR製品をキャンペーン期間中に購入したユーザーに、ASRock×NEXTGEARオリジナルマウスパッドを先着順でプレゼントする。配布数は1800個限定で、在庫が無くなり次第終了。

4つ目は対象ゲームのプレゼント。G-TuneまたはNEXTGEARにて、AMD Radeon RX 7700 XT(12GB)またはRX 7800 XT(16GB)搭載モデルを購入したユーザーに、『Avatar: Frontiers of Pandora』『Starfield』『Lies of P』『Company of Heroes 3』のいずれか1つをプレゼントする。