春です! 新生活を迎えるタイミングで新しい趣味を始めようと考えている方も多いのでは? そこで、3Dゲームを遊んだり、クリエイティブアプリで動画を編集できるマシンを探そうとしたとき、大体のモデルはブラックなことが多いですよね。

もちろんブラックもクールでソリッドなカラーですが、インテリアによってはマッチしないことも……。でもご安心を。

今回はホワイトカラーを売りした、ミニタワー型のゲーミングデスクトップPC「NEXTGEAR JG-A5G60(ホワイトカラーモデル)」のレビューをお届けします。

部屋のインテリアとも馴染むホワイトカラー

本製品最大の特徴は、部屋のインテリアとも馴染むホワイトカラー。ミニタワー型のボディは脚も含めてホワイトカラーで統一されており、清潔感があります。さらに前面、天面、背面にはRGB LEDカラーで光る冷却ファンが装備されており、動作中美しく煌めきを放ちます。動画配信などをする際、うしろに置いておけば映えるアイテムになること間違いなしです。

ナイスルッキングな本製品ですが、使い勝手も良好。天面と背面に、USB 3.1 Type-C(背面×1)、USB 3.1 Type-A(背面×1)、USB 3.0 Type-A(背面×4)、USB 3.0 Type-A(上面×2)、USB 2.0 Type-A(背面×2、右側端子のみ常時給電対応)、HDMI(背面×1)、DisplayPort(背面×3)、マイク入力(背面×1、上面×1)、ヘッドフォン出力(上面×1)、ライン入力(背面×1)、ライン出力(背面×1)……と非常に多くのインタフェースを用意。さまざまな周辺機器を直接挿せる拡張性を備えているのです。ちょっと邪魔なUSBハブなどを接続する必要はありませんよ。

なお本製品にはマウスやキーボードは同梱されていませんが、一緒にマウスコンピューターから購入可能。せっかくスノーホワイトのような「NEXTGEAR JG-A5G60」をお迎えするのであれば、マウス&キーボードもホワイトにこだわりたいところ。筆者的オススメは、キーボードは「Logicool G715WL-LN」、マウスは「Logicool G304rWH」です。

上面には、USB 3.0 Type-A×2、マイク入力×1、ヘッドフォン出力×1、LEDスイッチ、電源スイッチを配置

空冷ファンはすべてRGB LED仕様。上面のLEDスイッチでカラーを変更可能です

Apex Legendsを4Kで平均フレームレート94.8fpsで遊べる

「NEXTGEAR JG-A5G60」は、CPUに「AMD Ryzen™ 5 4500 プロセッサー」(6コア、12スレッド、最大4.1GHz、65W)、グラフィックボードに「NVIDIA® GeForce RTX™ 4060」(GDDR6 8GB)を搭載しています。……と言われても困りますよね? というわけで今回は、人気の「Apex Legends」がどのぐらい快適に動作するか実際に試してみました。

今回、Apex Legendsをすべてデフォルト設定にしたうえで、「垂直同期」のみ「無効」にして、解像度ごとのフレームレートを計測したところ、平均フレームレートはフルHD(1,920×1,080ドット)で143.7fps、WQHD(2,560×1,440ドット)で142.4fps、4K(3,840×2,160ドット)で94.8fpsとなりました。

「NEXTGEAR JG-A5G60」はミドルスペックのゲーミングデスクトップPCですが、Apex Legends級の3DゲームであればWQHD解像度でも120fpsを大きく超えて、4Kでも平均94.8fpsで快適にプレイできちゃうわけです。もっと高負荷なゲームであっても、画質設定さえ調整すればスムーズに遊べますね。

Apex Legendsは、フルHD(1,920×1,080ドット)で平均143.7fps、WQHD(2,560×1,440ドット)で平均142.4fps、4K(3,840×2,160ドット)で平均94.8fpsのフレームレートで動作します

定番ベンチマークも実施してみたところ、結果は下記のとおりとなりました。もしすでにパソコンを持っているのであれば、ご自身のマシンとスコアを比較してみてください。ちなみに、総合ベンチマーク「PCMark 10」の総合スコアは6271となっており、指標のひとつ「Gaming laptop(2023)」の約89%相当のスコアということになります。

CrystalDiskMark 8(単位:MB/s) 1M Q8T1 シーケンシャルリード 2606.078 MB/s 1M Q8T1 シーケンシャルライト 1835.946 MB/s 1M Q1T1 シーケンシャルリード 2186.330 MB/s 1M Q1T1 シーケンシャルライト 1825.899 MB/s 4K Q32T1 ランダムリ-ド 422.955 MB/s 4K Q32T1 ランダムライト 260.950 MB/s 4K Q1T1 ランダムリ-ド 51.413 MB/s 4K Q1T1 ランダムライト 142.045 MB/s

PCMark 10 総合 6271 Essentials 8991 Productivity 7804 Digital Content Creation 9540

ゲーミング仕様で13万円台という高コスパ

ホワイトボディが美しく、3Dゲームも快適に動作させられる本製品ですが、価格は137,500円(税込)からと非常にお手頃です。グラフィックボードを積んで、ストレージも1TB搭載しつつ13万円台なのですから、高コスパであることは間違いありません。

また、メモリスロットは2スロット空いているので、いつでも増量できますし、2.5インチのSATA接続SSD/HDDを搭載する場所も2基用意されています。もちろんゆくゆくはCPUやグラフィックボードの換装にだって挑戦可能(ただし保証は切れます)。末永く愛用できる拡張性を備えているわけです。



CPUファンは標準仕様のみですが、CPUグリスはより熱伝導率が高い「ダイヤモンドグリス」や「Thermal Grizzly Kryonaut」を選択できます

メモリスロットは4基用意。2基空いているので、いつでもメモリを増量できるわけです

グラフィックボードは「NVIDIA® GeForce RTX™ 4060」(GDDR6 8GB)を装備

※搭載されているパーツは、購入時期により異なる場合があります

右側面内部の写真です

2.5インチのSATA接続SSD/HDDを装着するためのシャドウベイが2基用意されています。ストレージの増設はここを利用するのがお手軽です

新たなチャレンジを胸に秘めている方にオススメ

マウスコンピューターはより高性能なゲーミングデスクトップPCをラインナップしていますが、「NEXTGEAR JG-A5G60」はインテリアに馴染むデザイン、3Dゲームを快適に動作させられるパフォーマンス、そしてそれを13万円台という低価格で実現した高コスパという特徴があります。新生活を迎えるにあたって新たなチャレンジをしたいと考えている方は、ぜひチェックしてみてくださいね!

「NEXTGEAR JG-A5G60(ホワイトカラーモデル)」の主なスペック メーカー名 マウスコンピューター 製品名 NEXTGEAR JG-A5G60(ホワイトカラーモデル) 型番 JGA5G60W5AACW101DEC CPU AMD Ryzen™ 5 4500 プロセッサー(6コア、12スレッド、最大4.1GHz、65W) メモリ 16GB DDR4-3200(8GB×2、DIMM×4、最大64GB) SSD 1TB(M.2 PCIe) HDD ー チップセット AMD B550チップセット 光学ドライブ ー グラフィックス NVIDIA® GeForce RTX™ 4060(GDDR6 8GB) OS Windows 11 Home 64ビット LAN 有線LAN(背面×1、1000BASE-T) 無線 オプション インタフェース USB 3.1 Type-C(背面×1)、USB 3.1 Type-A(背面×1)

USB 3.0 Type-A(背面×4)、USB 3.0 Type-A(上面×2)

USB 2.0(背面×2、右側端子のみ常時給電対応)

HDMI(背面×1)、DisplayPort(背面×3)

マイク入力(背面×1、上面×1)、ヘッドフォン出力(上面×1)

ライン入力(背面×1)、ライン出力(背面×1) サイズ 約220×411×390mm(突起物含まず) 重量 約8.6kg

