Scriptsフォルダ内にResultText.csというファイルを作って次のように記述します。ボタンが押された時に呼び出されるメソッド(incText(), decText())をこの中に作っておくのがポイントになります。

using UnityEngine; using System.Collections; using UnityEngine.UI; public class ResultText : MonoBehaviour { float sum; Text sumText; // Use this for initialization void Start () { sum = 0; sumText = this.GetComponent<Text>(); sumText.text = "0"; } // Update is called once per frame void Update () { } public void addAndUpdate( float delta ) { sum += delta; sumText.text = "" + sum; } public void incText() { this.addAndUpdate(1); } public void decText() { this.addAndUpdate(-1); } }