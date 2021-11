URLのテンプレート化

前回に引き続き、Javaアプリケーション用テンプレートエンジン「Thymeleaf」の使い方を紹介する。標準の文法セットである「Standard Dialects」に用意された文法として#{●●●}と${●●●}、そして*{●●●}という3種類を取り上げたが、Standard Dialectsにはもうひとつ「@{●●●}」という記述方法が存在する。これはURL形式の文字列を生成するための構文である。

例えば次のように記述したとする。

@{/hoge/piyo}

テンプレートエンジンで処理を行った結果、この部分はコンテキストルート以下の「/hoge/piyo」というパスに置き換えられる。この記述法の大きなメリットは、次のように${●●●}と組み合わせることで、パラメータとしてサーバ側のオブジェクトの値を渡すことができるという点である。

@{/hoge/piyo(parameter=${param1}}

この例の場合、もし変数param1の値が「foo」であったとすれば、生成されるURLは「/hoge/piyo?parameter=foo」となり、param1が「bar」であれば、URLは「/hoge/piyo?parameter=bar」となる。このように動的にURLを生成することができる。

この構文は、aタグのth:href属性や、fromタグのth:action属性とセットで使用される。th:hrefはaタグのリンク先を指定するためのもの属性であり、次のように記述する。

<div style="font-size:20px"><strong> <a href="link.html" th:href="@{http://localhost:8080/ThymeleafSample/link.html(par=${param})}">リンク</a> </strong></div>

${param}の部分はサーバ側のコンテキストに設定されたparamの値に置き換わる。例えばサーバ側プログラムでparamの値を次のように設定したとする。

// WebContextを作成 WebContext ctx = new WebContext(request, request.getLocale()); // オブジェクトをセット ctx.setVariable("param", "value"); // テンプレートの処理を実行 String result = engine.process("link", ctx);

すると、テンプレートエンジンの処理によって生成されるHTMLコードは以下のようになる。

<div style="font-size:20px"><strong> <a href="http://localhost:8080/ThymeleafSample/link.html?par=value" shape="rect">リンク</a> </strong></div>

formタグのアクションを指定する場合でも、th:action属性で同様の記法を利用することができる。

Thymeleafをスタンドアロンプログラムで利用する

これまでの例では、Webアプリケーション(Servlet)におけるHTMLの生成に対してThymeleafのテンプレートエンジンを利用してきた。しかしThymeleafには、Webアプリケーションだけでなく、スタンドアロンのアプリケーションから利用するための仕組みも備えられている。そこで、今度はServletを利用しない、スタンドアロンのJavaプログラムにおいて、XMLコードの生成にThymeleafを利用してみよう。

鍵となるのはTemplateResolverである。Webアプリケーションの場合には、ServletContextTemplateResolverというクラスを利用することで、Servletコンテキスト内でのテンプレート処理を適切に行うことができた。Thymeleafに標準で用意されたTemplateResolverとしては、その他にファイルからテンプレートを読み込むFileTemplateResolver、URLからテンプレートを読み込むUrlTemplateResolver、そしてクラスローダを利用してテンプレートを読み込むClassLoaderTemplateResolverが用意されている。ここでは、もっとも一般的であるFileTemplateResolverを使ってみる。

FileTemplateResolverもServletContextTemplateResolverと同様にTemplateResolverクラスのサブクラスなので、基本的な使い方は変わらない。以下はプレフィックスとして「C:\templates\」フォルダを、サフィックスとして拡張子「.xml」をセットしてFileTemplateResolverオブジェクトを生成した例である。今回はXMLの生成に利用するので、テンプレートモードとしてはTemplateMode.XMLを設定している。

// TemplateResolverを作成 FileTemplateResolver resolver = new FileTemplateResolver(); resolver.setTemplateMode(TemplateMode.XML); // テンプレートモード resolver.setPrefix("C:\\templates\\"); // プレフィックス resolver.setSuffix(".xml"); // サフィックス

テンプレート処理に利用するコンテキストとしてはWebアプリケーションの場合はWebContextクラスを利用したが、スタンドアロンの場合には標準的な実装としてContextクラスが用意されているので、これを利用することにする。以下は、Contextを生成してAccountオブジェクトのリストをセットする例である。これも基本的な手順はWebContextの場合と同様である。

// Contextオブジェクトを作成 Context ctx = new Context(); // オブジェクトをセット List<Account> accounts = new ArrayList<Account>(); accounts.add(new Account("user1", "hogehoge")); accounts.add(new Account("user2", "piyopiyo")); accounts.add(new Account("user3", "hogepiyo")); ctx.setVariable("accounts", accounts);

TemplateEngineには、上で生成したFileTemplateResolverオブジェクトをセットする。テンプレート処理の実行はこれまでと同様にprocess()メソッドで行えばよい。以下に、テンプレートとして「sample.xml」を、プロパティファイルとして「sample.properties」を用意し、それをもとに「result.xml」を生成するプログラムの例を示す。

package jp.mycom.toolde.Thmeleaf; import java.io.*; import java.util.*; import java.util.logging.Level; import java.util.logging.Logger; import org.thymeleaf.*; import org.thymeleaf.context.Context; import org.thymeleaf.templateresolver.FileTemplateResolver; public class ThymeleafSample { public static void main(String[] args) { // TemplateResolverを作成 FileTemplateResolver resolver = new FileTemplateResolver(); resolver.setTemplateMode(TemplateMode.XML); // テンプレートモード resolver.setPrefix("C:\\templates\\"); // プレフィックス resolver.setSuffix(".xml"); // サフィックス // Contextオブジェクトを作成 Context ctx = new Context(); // オブジェクトをセット List<Account> accounts = new ArrayList<Account>(); accounts.add(new Account("user1", "hogehoge")); accounts.add(new Account("user2", "piyopiyo")); accounts.add(new Account("user3", "hogepiyo")); ctx.setVariable("accounts", accounts); // TemplateEngineを作成 TemplateEngine engine = new TemplateEngine(); engine.setTemplateResolver(resolver); // テンプレートの処理を実行 String result = engine.process("sample", ctx); // 結果を出力 PrintWriter writer = null; try { writer = new PrintWriter(new FileWriter("result.xml")); writer.println(result); } catch (IOException ex) { ex.printStackTrace(); } finally { if (writer != null) { writer.close(); } } } }

sample.xmlの記述は次のようにした。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <acountlist xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"> <title th:text="#{title}">タイトル</title> <account th:each="account: ${accounts}"> <id th:text="${account.id}">ユーザID</id> <password th:text="${account.password}">パスワード</password> </account> </acountlist>

また、sample.propertiesには次のように記述した。

title=XMLにおけるTymeleafの利用例

ここで使っているのはStandard Dialectsに用意された文法だけなので、テンプレートの内容についてはServletの例とほぼ同様である。このプログラムを実行して生成されたresult.xmlは次のようになった。

このように、Webアプリケーションだけでなく、さまざまな場面でのテキスト処理に活用できるのがThymeleafの強みである。さらにTemplateResolverやDialectsのカスタマイズも可能なため、ニーズに合わせた柔軟な対応が可能である。公式サイトのドキュメントにはDiarectsの拡張方法などもまとめられているので、より深く知りたい方は参照してみるといいだろう。