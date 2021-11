前回はRSSフィードの一覧を読み込み、ダウンロードを行うところまで解説した。今回は、複数のフィードを並行してダウンロードするためのテクニックについて解説しよう。

NSOperationを使う

前回まででとりあえず、フィードをダウンロードできる。だが、このままではいささか使いづらい。RSSリーダでは、複数のフィードを一度にダウンロードすることが求められる。しかし、数十個のNSURLConnectionを一気に作成したら、帯域を食いつぶしてしまうだろう。同時に行うダウンロード数は、制限できるのが望ましい。1つのダウンロードが終わってから、次のダウンロードを行うようにするのだ。

Cocoaには、このような制御を行う仕組みがある。NSOperationとNSOperationQueueだ。NSOperationは、同時並行に行われる、それぞれの処理を表す。複数のNSOperationの処理を制御するのが、NSOperationQueueだ。いくつかの処理を並行して行い、1つの処理が終わったら、待機中の次の処理を行うようにする。これを使って、フィードのダウンロードを行ってみよう。

まず、ダウンロードを行うための、NSOperationのサブクラスを作る。これを、DownloadOperationという名前にしよう。DownloadOperationは、初期化時にNSURLRequestを指定するようにする。そして、ダウンロードしたデータを取り出すための、プロパティを持つ。

List 4.

@interface DownloadOperation : NSOperation { NSURLRequest* _request; NSURLConnection* _connection; NSMutableData* _data; BOOL _isExecuting, _isFinished; } // プロパティ @property (readonly) NSData* data; // 初期化 - (id)initWithRequest:(NSURLRequest*)request; @end

_isExecutingや_isFinishedは、処理実行のフラグになる。これらの使い方については、後述する。

このクラスでは、いくつかのNSOperationのメソッドを上書きするのだが、重要なのはstartメソッドだ。このメソッドの中で、処理を開始する。行うのはもちろん、ダウンロードだ。NSURLConnectionを作成して、ダウンロードを開始する。

List 5.

- (void)start { // ダウンロードを開始する if (![self isCancelled]) { // フラグを設定する [self setValue:[NSNumber numberWithBool:YES] forKey:@"isExecuting"]; // コネクションを作成する [NSURLConnection connectionWithRequest:_request delegate:self]; } }

あとは、NSURLConnectionのデリゲートメソッドの中で、適切な処理を行ってやればいい。

これを使って、フィードをダウンロードしてみよう。まず、NSOperationQueueクラスのインスタンスを作成する。そして、DownloadOperationのインスタンスを作成し、次々とNSOperationQueueに追加してやればいい。そうすれば、適切に同時並行で処理されていくはずだ。

List 6.

// NSOperationQueueを作成する _queue = [[NSOperationQueue alloc] init]; // フィードをダウンロードする for (NSString* feed in feeds) { // URLを指定する NSURLRequest* request; request = [NSURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:feed]]; // DownloadOperationを作成する DownloadOperation* operation; operation = [[DownloadOperation alloc] initWithRequest:request]; [operation autorelease]; // キー値監視を登録する [operation addObserver:self forKeyPath:@"isFinished" options:NSKeyValueObservingOptionNew context:nil]; // DownloadOperationを追加する [_queue addOperation:operation]; }

キー値監視で終了通知を受け取る

これで、フィードのダウンロードが開始される。では、ダウンロードが終了した事は、どうやって受け取ればいいのだろうか? これには、キー値コーディングおよびキー値監視が使える。

キー値コーディングとキー値監視は、もともとはCocoaバインディングを実現するために導入された仕組みだ。iPhoneではCocoaバインディングは使えないが、これらの仕組みは使えるようになっている。これにより、NSNotificationとはまた別の種類の通知を行えるようになっている。

DownloadOperationをキー値コーディングに対応させるために、インスタンス変数として_isExecutingと_isFinishedを用意している。それぞれ、ダウンロード処理が実行中かどうか、完了したかどうかを表すものである。

List 5.でダウンロードを行うときに、setValue:forKey:メソッドを使ってフラグを設定した。あれが、キー値コーディングによる設定である。同様に、ダウンロードが終了したときも、isExecutingおよびisFinishedのフラグを設定することになる。このメソッドを使った値の設定を行うと、キー値監視を行っているオブジェクトに通知が飛ぶ。

通知を受け取る側は、キー値監視を行う。これには、List 6.で行っているように、addObserver:forKeyPath:options:context:を使う。通知を受け取ると、observeValueForKeyPath:ofObject:change:context:が呼び出される。確認のために、このメソッドでダウンドードしたデータの大きさを表示させてみよう。

List 7.

- (void)observeValueForKeyPath:(NSString*)keyPath ofObject:(id)object change:(NSDictionary*)change context:(void*)context { // データの長さを取得する unsigned int length; length = [((DownloadOperation*)object).data length]; NSLog(@"data length %d", length); // キー値監視を解除する [object removeObserver:self forKeyPath:keyPath]; }

これで、複数のフィードをスマートにダウンロードできる。次回は、ダウンロードしたデータの処理について説明しよう。

ここまでのソースコード: RSS-1.zip