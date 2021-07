先週Windows 11が発表された。しかし、その動作条件は厳しく、インテルCPUなら第8世代以降、AMDならZen 2世代というものだった。あまりに厳しく、かつ、Microsoftが配布したアップグレードが可能かどうかを判定するプログラムが可否しか表示しなかったため、週末大きな騒ぎになった。今週に入り、MicrosoftはブログでWindows 11のアップグレード条件をアップデートしたとの発表を行った。これを受けて「第7世代のインテルCPUまで対応」と早計な記事も出たようだが、同ブログでMicrosoftが述べたのは

Update on Windows 11 minimum system requirements

https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/06/28/update-on-windows-11-minimum-system-requirements/



As we release to Windows Insiders and partner with our OEMs, we will test to identify devices running on Intel 7th generation and AMD Zen 1 that may meet our principles.



Windows InsidersへのリリースやOEMメーカーとの提携に伴い、当社の原則を満たす可能性のあるインテル第7世代およびAMD Zen 1を搭載したデバイスを特定するためのテストを実施します。