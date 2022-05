週末の夜遅くに掲載している「今週のデジタル編集部」。普段の誌面からはちょっとそれまして、編集後記をお送りします。

Apex Legendsのランクマ改変でやる気がなくなり、時間が空いたので『FFXIV』を始めました。もし急に余命宣告されたとしたら、プレイしてこなかったことを必ず後悔するだろうな……とは思っていたMMORPGの超大作。ジョブを適当に『ソードアート・オンライン』のキリトさんにならって「剣術士」にしたところ、タンク職でびっくりしました。華々しくダメージを出して戦うDPSに憧れがあったのですが、ヘイトを引いてぶん殴られてるだけで仕事になり、これはこれで気が楽。しかもあんまり人気がないらしく、ダンジョン募集がすぐに埋まるのも楽です。

進捗としては「新生」をクリアしたところ。遊びやすく改善されたとは聞いていたものの、お使いに次ぐお使いでたまに心が折れそうになりつつ、それでも最後の方のダンジョンは割と情報量が多くて盛り上がりました。ちょっと展開が急すぎる気もしましたが、次はフリートライアルでもまだ遊べる「蒼天」に取り掛かろうと思います。

(レイジ・オブ・高菜)

本日発売だったユニクロ×MARNIのコラボ商品、オンラインストアでポチる直前で迷いにとらわれてしまい、そのわずかの隙が命取りで負け戦となりました。低身長でオーバーサイズの服は悪くすると「お下がりを来てる人」みたいになるため、賭けに出ることができず…。ユニクロ公式アプリにはサイズ診断もあり、モデル写真だけの通販よりかなり使い勝手は良いのですが、それでも「思ってたんと違う」は起こりうるので今後の技術進化に期待です。それにしてもMARNIコラボのチェック柄ジャケット、欲しかった…。

(編集S2)

Rakuten miniの“どこでもおサイフケータイ”機能維持のためだけに、楽天モバイル回線を維持するか悩んでいます。ドコモ(ahamo)とau、ソフトバンク(LINEMO)、楽天モバイルの4キャリア体制をいまさら崩すのももったいないかなと……完全に自己満足の域ですが。

(編集RS)

同居していたハム(スター)が虹の橋をわたりました。10カ月ほどの大人になってから家にやってきた子で、最初はよく噛まれ「うまくやっていけるだろうか……」と不安になったものの、次第に嚙まれなくなり、手を出すと寄ってくるようになり、手のひらの上でご飯を食べるようになりました。そして2歳7カ月と長く生きてくれました。おまんじゅうほどの小さな生き物が人間のように大きな生き物と一緒に暮らし、持って生まれたハム生(はむせい)を精一杯まっとうしてくれたことに感謝です。

(編集むらたか)