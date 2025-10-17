|週末の夜遅くに掲載している「今週のデジタル編集部」。普段の誌面からはちょっとそれまして、編集後記をお送りします。
おおWindows 10、サポートが終わってしまうとは情けない。PCまるごと買い替えるのも手かもしれませんが、対応する環境ならディスクリートTPMを搭載してみるのもよさそう。自作PC向けマザーボードではだいたい下部に設えられており、別途適当なモジュールを差し込むことで利用できます。Intel Skylakeあたりの環境では便利に使えるはず。
連載
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
