週末の夜遅くに掲載している「今週のデジタル編集部」。普段の誌面からはちょっとそれまして、編集後記をお送りします。

おおWindows 10、サポートが終わってしまうとは情けない。PCまるごと買い替えるのも手かもしれませんが、対応する環境ならディスクリートTPMを搭載してみるのもよさそう。自作PC向けマザーボードではだいたい下部に設えられており、別途適当なモジュールを差し込むことで利用できます。Intel Skylakeあたりの環境では便利に使えるはず。