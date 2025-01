Nintendo Switch 2、いきなり発表されました。詳細がほとんど明らかにされていないので、現行Switchからどのような進化を遂げたのかが大いに気になります。4月に幕張メッセで実施する体験会、ゲームファンとしてはぜひ行きたいですねぇ。2017年、現行Switchがお披露目された体験会はとても混雑していたのですが、注目度の高いSwitch 2の体験会はその比じゃない混雑になりそう。まずは参加への事前応募、お忘れずに!(編集部・磯)

VALORANT Champions Tour Pacificの開催地が東京に決定! いや~めでたい、何もなければ見に行ってもいいなと思ってX(旧Twitter)の投稿を眺めること2秒、東京の夜景に映り込んでいてもいいはずの東京タワーやスカイツリーが見当たらないことに気づきました。というかよく見ると梅田スカイビルから東側を臨むアングルで、ヤフーニュースの有名な薄青いOGP画像とほぼ同じ画角です。これはTOKYO、というか大阪。

The #VCTPacific Stage 2 Grand Finals Weekend will be held in Tokyo, Japan! pic.twitter.com/5jjFuaxqdr

リプライにもちらほら指摘してる人が散見されており、今ではコミュニティノートまで付与されている始末。そのあと改めて投稿された画像にはガッツリ東京タワーがフレームインし、東京の夜景に改められていました。ICYMI(見落としてたら)じゃなくて、さっきのは大阪でしたくらい言ってくれてもいいのに。(大阪出身の高菜)

ICYMI: We’ll see you in Tokyo, Japan for the #VCTPacific Stage 2 Finals Weekend! pic.twitter.com/1qAmwJFRe2