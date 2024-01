2024年の“ゲーミング初め”は『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』。「メトロイドヴァニア」は初挑戦でしたが、探索やバトル、ギミックなどの攻略がかなり楽しいですね。ちなみに、次は『The Last of Us Part II Remastered』をやりますよ~