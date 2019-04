GTC 2019で、「All you need to know about programming NVIDIA's DGX-2」という発表が行われた。この原題は、これだけ知っていればDGX-2のプログラミングができるという意味であるが、CUDAの基本的なプログラミングの知識などは、この発表の内容を理解するためにも必要であり、この発表の知識だけ知っていれば良いとも言えないので、日本語の題としては少し弱めの題にしている。

GTC 2019で発表を行うNVIDIAのシニアアーキテクトのLars Nyland氏

GTC 2019で発表を行うNVIDIAのシステムとソフトウェアのアーキテクトのStephen Jones氏

NVIDIAのDGX-2は、10Uの筐体に16個のTesla V100 GPUを詰め込んだサーバで、これらのGPUがNVLink2でキャッシュコヒーレントに接続されている。そして、この接続を実現するため、NVIDIAは、NVSwitchというスイッチチップを開発した。

NVIDIAのDGX-2サーバ。左の写真がV100 GPUで、右の写真が18ポートのNVSwitchである。中央の写真が10Uの筐体に入ったDGX-2サーバ。DGX-2の中央の部分の上側に見える箱がベースボードで、8個のV100 GPUと6個のNVSwitchが搭載されている。このベースボードが上下に2枚あり、その下にXeon CPUなどが収容されている (この連載の資料はNVIDIAのLars Nyland氏とStephen Jones氏の発表資料のコピー)

次の図の左の写真は8台のGPUを使う仮想通貨のマイニング用の装置、右はDGX-2の写真である。多数のGPUを搭載するという点では同じであるが、この2つの装置は何が違うのであろうか?

V100 GPUからのメモリアクセス

1つのGPUの場合、SM(緑の箱)からXBAR(GPUのチップ内のクロスバ)とL2キャッシュを経由してHBMメモリをアクセスする。また、SMはXBAR、HUB、PCIe I/Oを経由してPCIeバスに接続し、CPU側のメモリをアクセスすることもできる。

2つのGPUがある場合は、PCIe BUSを通って他方のGPUに行き、他方のGPUに接続されているHBM2メモリをアクセスすることもできる。しかし、他のGPUへ行くBUSはPCIeバスのバンド幅で制限され、PCIe Gen3のx16バスで32GB/s(双方向の合計)である。

2つのGPUがある場合は、PCIe BUSを経由して隣のGPUに入り、隣のGPUに接続されているHBM2メモリをアクセスできる。ただし、PCIe BUSの帯域でメモリバンド幅が制約される

NVLinkとNVSwitch

V100 GPUは6本のNVLink2のポートを持っており、2つのGPUを6本のNVLink2で直結接続すると150GB/sの高バンド幅の接続とすることができる。そして、一方のGPUからXBAR、HUB、NVLink2を通って反対側のGPUに接続し、NVLink2、HUB、XBAR、L2キャッシュを通して、反対側のGPUに接続されているHBM2メモリをアクセスできる。この逆に、向こう側のGPUがNVLink2のブリッジを通ってこちら側のHBM2メモリをアクセスすることもできる。

PCIeバスは32GB/sであるが、6本を束ねたNVlinkは双方向の合計のバンド幅は300GB/sであり、PCIeの約10倍という圧倒的に高いバンド幅を持っている。

2つのV100 GPUを6本のNVLink2を並列に使って接続すると150GB/s×2の高バンド幅の接続ができる

3個のGPUを接続する場合は、NVLinkは1対1で接続する必要があるので、GPU間の接続リンク数は減少してしまうが、3リンク並列の接続を行うことができる。なお、この接続ではもっと多くのGPUをつなぐことはできず、この構成はスケーラブルではない。

NVSwitchは18ポートを持ち、任意のポート間の接続ができるスイッチであり、次の図のように3つのGPUとスイッチ間をそれぞれ6本のリンクで接続することができる。このネットワークでは、どのGPUも最大150GB/s×2でデータの送受ができる。

そして、NVSwitchの数を増やして、次の図のように接続すれば、8個のGPUを6個のNVSwitchで接続することができる。

なお、この接続ではNVSwitchの下側のポートが空いており、ここを使って上側と同じように8個のGPUを接続することが可能である。

8個のV100 GPUを6個のNVSwitchを使って、この図のように接続すれば、各GPUは150GB/sで送受ができるようになる

なお、この接続では赤でハイライトしたリンクを生かせば。左端と右端のGPUペアの間に6本のリンクがあるという接続ができる。また、同様に、任意のGPUペアの間に6本のリンクを持たせることができ、GPU間で最大150GB/sの通信ができるようになっている。そして、特定のGPUペアだけでなく、すべてのGPUが150GB/sで送信し、150GB/sで受信することができる。

赤でハイライトしたリンクを使えば左端と右端のGPUの間に6本の並列リンクが存在することになる

DGX-2全体のNVLink2の接続は、次の図のようになっている。この接続は前述の6スイッチで8個のGPUをつなぐ接続を2組作り、NVSwitchの空いているポートを緑の線のリンクで直結している。これはDGX-2では8GPUのベースボードを上下に積み、その間を直結の短いケーブル(実際は両端にコネクタが付いた多層プリント板の配線)で結びたいという実装上の要求から使われた構成であり、前述のように、ネットワーク的には12個のスイッチは不要であり、6個のNVSwitchで16個のV100 GPUを接続することができる。

12個のNVSwitchを使って16個のV100 GPUを接続するDGX-2のネットワーク

NVLinkを通ってデータを移動させるには、塊でまとめて移動させる方法と、1語ずつ移動する方法がある。塊でデータを移動させるには、コピーを行うDMAエンジンを使う。CUDAで言えばcudaMemcpy()を呼び出す。

SMがメモリのアドレスを指定してアクセスを行えば1語を読んだり、書いたりすることができる。LOAD、STOREやATOMオペレーションでスレッド当たり1~16バイトのメモリをアクセスできるので、LOADでメモリを読み、別のアドレスにSTOREすれば語単位でデータの移動ができる。

DGX-2には2個のXeon 8168 CPUが搭載されており、SMからPCIeを経由してCPUの1.5TBの容量のホストメモリをアクセスすることができる。それぞれのCPUから2本のPCIeバスが出ており、全体では4本のPCIeがある。

これらのPCIeバスを経由して、GPUからホストメモリを読み書きするバンド幅は約50GB/sである。

次のグラフは、16個のGPUそれぞれにホストメモリを読むカーネルを10秒おきに起動した場合に、ホストメモリの使用バンド幅を示す図である。DGX-2には4本のPCIeがあるので、4個のGPUが一本のPCIeバスを共用することになる。この図では、まず、1つの転送が開始されて全体で12GB/s程度の転送が行なわれ、動作するカーネルが増えても、1つのPCIeを共用するので、使用バンド幅は若干の増加にとどまる。40秒後に次のGPUの転送が開始されると次のPCIeが使われ、使用するバンド幅が25GB/s弱になる。そして、80秒後には3番目のGPUの転送が始まり、120秒後には4番目のGPUの転送が始まり50GB/sに近いバンド幅が実際に使われていることが分かる。

(次回は4月18日に掲載します)