マテルの世界的アイコンとなっているミニカーブランドに着想を得たスリリングなアクションアドベンチャーApple Original Films 『Matchbox ザ・ムービー』が、本日よりApple TVにて世界同時配信となっている。

アクションアドベンチャー『Matchbox ザ・ムービー』がApple TVにて配信開始

『Matchbox ザ・ムービー』は、マテルを代表するアイコン的ミニカーブランド"Matchbox"に着想を得て制作されたアクションアドベンチャー。幼なじみグループの前に、元リーダーで長らく姿を消していた潜入捜査官のCIAエージェント、ショーン（ジョン・シナ）が故郷の小さな町へと突如帰還する。彼らは知らず知らずのうちに、世界を救うための国際的な追跡劇へと巻き込まれ、それまでの日常が一変していく。

"Matchbox"は、1953年に自動車愛好家のジャック・オデルが「マッチ箱に入る大きさのおもちゃしか学校に持ち込めない」という娘のためにミニカーを作ったことから誕生した、70年以上の歴史を誇る伝説的ブランド。現在でも世界中で1秒間に2台が売れている大ヒットアイコンの映像化とあって、大きな注目を集めている。

主人公ショーンを演じるのは、「ワイルド・スピード」シリーズ（2001〜）で主人公ドムの実弟ジェイコブ役を演じ、『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）や主演DCドラマ『ピースメイカー』（2022〜）でアクションスターとして確固たる地位を築くジョン・シナ。共演には、ジェシカ・ビール、サム・リチャードソン、テヨナ・パリス、アルトゥーロ・カストロといった実力派キャストが名を連ねる。さらに、コリー・ストール、ビル・キャンプ、ダナイ・グリラ、ゴルシフテ・ファラハニら豪華なアンサンブルキャストが集結し、壮大な追跡劇を彩る。

メガホンを取るのは、『タイラー・レイク -命の奪還-』シリーズ（2020〜）で世界中のアクション映画ファンを魅了したサム・ハーグレーヴ。脚本は『ファミリー・プラン』（2023）のデヴィッド・コッゲシャルと、『アダム＆アダム』（2022）のジョナサン・トロッパーが担当。製作には『トップガン マーヴェリック』（2022）を手掛けたスカイダンス・メディアよりデイヴィッド・エリソン、ダナ・ゴールドバーグ、ドン・グランジャー、そして世界的大ヒット作『バービー』（2023）を生み出したマテル・フィルムズよりロビー・ブレナー、イノン・クレイツ、ジュールス・ダリーが参加。製作総指揮をパトリック・ニューオールとエリザベス・バシンが務める。ハリウッドトップクラスのヒットメーカーたちが集結し、世界を舞台に繰り広げられるスケール感溢れるアクションと痛快なストーリー展開に注目が集まっている。

公開された予告映像は、平穏な日常を送っていた幼なじみたちの元へ、長らく姿を消していた潜入捜査官ショーン（ジョン・シナ）が突如帰還するシーンから始まる。感動の再会を果たし乾杯を交わした直後、急な睡魔に襲われる幼なじみたち。彼らにショーンが告げた「目覚めたら別の場所だ」という言葉の通り、目を覚ますとそこはなんと上空を飛ぶ飛行機の中！行方不明となった核弾頭の窃盗容疑をかけられ、世界中から追われる身となったショーンと幼なじみ4人は、次々と迫る刺客と未曾有の危機に立ち向かう。映像内には"Matchbox"の世界観を彷彿とさせるカスタムカーやバイクが次々と登場。陸・海・空を縦横無尽に駆け巡る怒涛の追跡劇、息をのむ爆破シーン、そして目まぐるしい高速カーチェイスが全編にわたって繰り広げられる。おもちゃの枠を遥かに超えたスケール感とハイスピードなアクションが詰まった、期待が高まる映像に仕上がっている。

画像提供：Apple TV