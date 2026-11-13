ジョン・カーニー監督最新作『きみに贈る最強のうた』のインタビュー映像が公開

『はじまりのうた』（2013）『シング・ストリート 未来へのうた』（2016）など、音楽を題材とした作品を身上とするジョン・カーニー監督最新作『きみに贈る最強のうた』（2026年12月25日公開 配給；キノフィルムズ）で主演を務める、ポール・ラッドとニック・ジョナス、そしてジョン・カーニー監督の3ショットを収めたインタビュー映像が公開となった。あわせて、海外版ビジュアル2種も公開となっている。

『きみに贈る最強のうた』は『ONCE ダブリンの街角で』（2007）でアカデミー賞歌曲賞を受賞し、『はじまりのうた』『シング・ストリート 未来へのうた』など数々の名作音楽映画を手掛けてきたジョン・カーニー監督による、『シング・ストリート 未来へのうた』以来10年ぶりの劇場公開最新作。ひとつの楽曲をきっかけに人生が大きく動き出すふたりのミュージシャンの物語を、軽やかなユーモアと心を揺さぶるオリジナル楽曲の数々とともに描く。

主人公リックを演じるのは『アントマン』シリーズ（2015〜）のポール・ラッド、世界的ヒットを飛ばす元ボーイズバンドスターのダニー役にはジョナス・ブラザーズのニック・ジョナス。世代もキャリアも異なるふたりの掛け合いと、彼らの歌声で彩られるオリジナル楽曲の数々が、物語を鮮やかに奏でる。夢や成功、家族との関係に向き合いながら、本当に失いたくないものは何かに、そっと気づかせてくれる感動の音楽ドラマだ。

この度、ジョン・カーニー監督、ポール・ラッド、ニック・ジョナスが揃った貴重な3ショットインタビュー映像が公開となった。インタビューではまず、監督が本作誕生の意外なきっかけを告白。次回作のアイデアを探してカフェのテラス席に座っていた監督の目に留まったのは、一人の男性だった。その男性は監督と同世代で、なんと「ポニーテールにサングラス姿で、片手にギターを抱えながら、娘を学校に送迎する」という何とも印象的な人物だった。

「その姿だけで物語が見えた。40歳を過ぎると男はみんな彼になる。夢を捨てきれず、しがみついていて、少し無理をして、ジーンズとレザージャケットを着る。白髪染めの一歩手前。ドアは閉まりつつある。そして妻子がいる。緊張感、ユーモア、ある種の哀愁。私が求めるすべてを男性は持っていた。探してお礼を言いたいくらいだよ」と、監督も思わず笑ってしまうほど、主人公を彷彿とさせる人物で、その話を聞いた共同脚本家のピーター・マクドナルドも「最高の主人公になる！」と太鼓判を押したという。

キャラクター同士の関係性について話が及ぶと、ポールは「相性の良さは偽装できない。僕たちは初日からすぐ意気投合した」と笑顔を見せ、続いてニックも「監督が自由に演じられる余白を与えてくれた。少し脱線したり、ピアノで遊んでみたり。素を出せる時間のおかげで、すぐに打ち解けた。素晴らしい経験だったよ」とお互いの相性の良さを語った。

さらに、監督が「今は誰もが小さなチャンスを奪い合っている」と、SNSの普及によって誰もが有名になるチャンスが増えた現代社会について言及すると、ポールは「ほんの一瞬でも本作を観て癒されてほしい」とメッセージ。さらに監督は「シンプルに楽しんでほしいね。緊張感が解消されていくストーリー展開は爽快だし、最後にはケリがつく。アイデンティティを脅かす脅威や、不正義にちゃんと答えが出るんだ」と、本作ならではの現代的なストーリーに自信をのぞかせた。

あわせて、海外版のビジュアル2種も公開となった。サングラス姿でギターを振りかぶるポール・ラッドとニック・ジョナスの姿が印象的なビジュアルとなっている。世代もキャリアも異なるふたりが織りなす軽妙な掛け合いと、彼らの歌声で彩られる数々のオリジナル楽曲。夢や成功、家族との関係に向き合うなかで、本当に失いたくないものは何なのか――。ジョン・カーニー監督による待望の日本劇場公開最新作は、音楽の楽しさとともに、人生で本当に大切なものに気づかせてくれる、笑いと感動に満ちた音楽映画となっている。