第79回カンヌ国際映画祭＜ある視点部門＞でプレミア上映され、A24が激しい争奪戦を制し世界配給権を獲得した、ジョーダン・ファーストマン初長編監督作品"CLUB KID（原題）"が、キノフィルムズ配給にて2027年3月12日より日本公開されることが明らかになった。この発表にあわせ場面写真2点が公開となっている。

Rotten Tomatoesで今年最高評価"CLUB KID（原題）"の日本公開が決定し、場面写真が公開

"CLUB KID（原題）"は、ニューヨーククラブシーンのプロモーターと、彼がかつて一度だけ関係を持った女性との間に生まれた息子との生活を描いたハートウォーミングコメディ。5月に開催された第79回カンヌ国際映画祭＜ある視点部門＞でワールドプレミアを迎え、Netflixやサーチライト・ピクチャーズなどが配給権を争ったのち、A24が世界配給権を獲得したことも話題となった。監督・脚本・主演の三役を担ったのは、俳優としてドラマ『ミズ・マーベル』（2022〜）や『I LOVE LA』（2025〜）に出演するほか、脚本家、映画監督、コメディアンとしてもマルチに才能を発揮するジョーダン・ファーストマン。本作が、長編監督デビュー作となる。共演には、人気モデルのカーラ・デルヴィーニュ、ディエゴ・カルバ、そして新星レジー・アブソロムらが名を連ねている。

11月6日にニューヨークとロサンゼルスの6館で北米公開を迎え、週末3日間で興行収入39万ドルを記録し、1館あたり平均6万5,097ドルと、館アベレージでは週末ランキング1位となる大ヒットスタートを切った。アメリカのレビューサイト"Rotten Tomatoes"では、批評家たちから99％フレッシュ、観客からも95％の絶賛となり（11月10日時点）、今年公開作品の中で最高評価を獲得した一本となった。また映画情報サイト"IMDb"でも8.2と高評価を獲得しており（11月10日時点）、今後は感謝祭シーズンとなる11月25日から本格的に公開、12月4日からはさらに上映館数を拡大する予定だ。

さらに賞レースでの動向にも注目が集まっており、ゴッサム賞では作品賞とブレイクスルー監督賞にノミネート。英国インディペンデント映画賞では、『急に具合が悪くなる』と並んで国際インディペンデント映画賞にもノミネートされており、今後、ゴールデングローブ賞やアカデミー賞へのノミネートにも期待が高まっている。