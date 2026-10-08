金城武主演、音楽坂本龍一/ネイト・コネリーの『風林火山』（配給：東和ピクチャーズ）が2026年12月11日より全国公開となる。この発表にあわせ、日本版予告と場面写真が公開となっている。

『風林火山』は、金城武が7年ぶりに主演するクライムアクション。ディストピアと化したネオン輝く銀世界の香港で、武装集団による大殺戮とビル爆破事件が発生。その事件で、ある富豪が犠牲となったことをきっかけに、麻薬組織と警察の特殊部隊との抗争が勃発する――。2025年のカンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門でのワールドプレミアを皮切りに、世界を熱狂の渦に巻き込んだクライムアクション超大作がついに日本でも公開を迎える。

ブレイクのきっかけとなったウォン・カーウァイ作品のリバイバル上映により、日本でも再び注目を集める金城武が、実に7年ぶりの主演作を務め、心の奥底に野望を秘めたミステリアスな主人公を熱演した。そのほかにも、日本で異例の大旋風を巻き起こした香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（2024）のルイス・クー、『愛人/ラマン』（1992）など香港を代表する俳優であるレオン・カーフェイ、香港のアカデミー賞と称される香港電影金像獎で最優秀主演男優賞の最多ノミネート記録を持つラウ・チンワンら、香港で錚々たる地位を確立する名優たちが集結。

メガホンをとるのは、歌手や俳優として活躍した後、Jホラーの旗手・清水崇監督のプロデュース作『キョンシー』（2013）で映画監督デビューを果たしたジュノ・マック。さらに音楽には坂本龍一が名を連ねる絢爛ぶり。坂本は本作の音楽で第44回香港電影金像獎最優秀オリジナル映画音楽賞を受賞。構想10年、撮影142日間という従来の香港犯罪映画の常識とスケールを打ち破る衝撃の一作が完成した。

この度公開となった日本版予告は、裏社会を影で操る一族の跡取り息子・李霧童（レイ・モウトン）が裏稼業から足を洗うべく画策する姿から始まる。そんな彼の行く手を阻むように、香港の裏社会と表社会で生きる者たちの運命が交錯し、やがて大きな抗争へと繋がっていく。果たして、彼が一族へもたらすのは希望か、それとも破滅か。雪が降る香港という冷たくスタイリッシュな映像美と、対比するように熱い信念を貫き戦う武骨な男たちのハードボイルドな魅力に酔いしれる映像となっている。

あわせてメインキャラクター5人の姿を捉えた場面写真も到着。麻薬組織の跡継ぎ（金城武）、冷徹な殺し屋（ルイス・クー）、闇の麻薬取締官（ラウ・チンワン）、正義の警察（レオン・カーフェイ）、謎多き女（カオ・ユアンユアン）は、それぞれの思惑を抱えながら抗争に挑んでいく。彼らの意味深長な表情が奥行きのある複雑な物語を想像させる。香港映画界を代表する名優たちの重厚な佇まいと、幾重にも交錯する運命のドラマが幕を開ける――。