LINEヤフーは8月26日、iOS版「Yahoo!乗換案内」のルート検索機能において、シェアサイクルのルート表示機能の提供を開始した。

同機能は、目的地までの距離が短い場合や、最寄り駅から目的地まで徒歩で移動する距離が長い場合などに、シェアサイクルを利用したルートを検索結果として提示するもの。

ドコモ・バイクシェア、HELLO CYCLING、LUUPの3サービスに対応し、シェアサイクル利用時の移動時間や到着時間の目安、貸出・返却ポートの情報を確認できる。ユーザーは徒歩ルートとの比較や、複数のシェアサイクル事業者のルート比較が行える。

また、地図上で貸出ポートや返却ポートの位置、貸出可能台数や返却可能台数を確認可能。現在地や目的地周辺のポート状況を把握しながら利用するポートを選択できるほか、検索後にポート状況が変動した場合でも周辺ポートへ変更しやすい仕組みを備える。

国土交通省の調査ではシェアサイクルのポート数が前年度比で約5割増加するなど利用環境が拡大していることから、新たな移動手段としてシェアサイクルを検索結果に組み込んだ。なお、ドコモ・バイクシェアの貸出・返却台数表示については後日対応予定としている。

利用シーンとしては、駅から離れたイベント会場や施設への移動、荷物が多い日や暑い日の移動、さらに電車やバスの遅延・運休時の代替手段などを想定している。なお、実際に利用する際は各事業者のサービスで利用登録や予約、決済が必要となる。

Android版「Yahoo!乗換案内」および「Yahoo!路線情報」への対応時期は未定としている。