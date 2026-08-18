AWOL Visionが、4K対応のホームシアタープロジェクター「AWOL Aetherion」（エーウォル イーサリオン）シリーズ2製品のクラウドファンディングをMakuakeで開始した。超短焦点設計を採用し、壁やスクリーンの近くに設置しても、80～200インチの大画面投影が可能。

Makuakeでの超早割価格は、Aetherion Maxが369,800円（通常価格は719,800円）、Aetherion Proが309,800円（同559,800円）。Aetherion Maxと100インチ床置き電動ALRスクリーンのセットは629,600円（同1,049,600円）。クラウドファンディング終了は10月21日22時で、正式発売は2026年10月の予定。

RGBトリプルレーザー方式の超短焦点プロジェクター。壁からわずか15.8cmの場所に設置しても、100インチの大画面で投影できる。

色域はRec.2020比で110%、ネイティブコントラストは6000:1、視聴コントラストは60000:1をうたう。大画面時の鮮明さを維持する「PixelLock」技術と、レインボーエフェクトを低減する「Anti-RBE」技術を搭載する。ゲーム用途では、VRR（可変リフレッシュレート）と最大1msの低遅延に対応する。

ラインアップは、3,300 ISOルーメンの高輝度モデル「Aetherion Max」と、2,600 ISOルーメンの「Aetherion Pro」の2機種。ルーメン以外の主要スペックと搭載技術は共通。