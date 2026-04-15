Blackmagic Designは4月14日、映像編集ソフトウェア「DaVinci Resolve」に対して最新バージョンとなる「DaVinci Resolve 21」の公開を予告した。すでにパブリックベータとして公開されており、必要事項の入力でダウンロードできるようになっている。

  • 「DaVinci Resolve 21」が動画だけではなく写真も編集可能に。RAW編集に高度なローカルAI機能を

    「DaVinci Resolve 21」が動画だけではなく写真も編集可能に。RAW編集に高度なローカルAI機能を

無料でも利用できる動画編集ソフト「DaVinci Resolve」に最新バージョンが公開されたという内容。大きなトピックとして編集画面にフォトページが導入されている点が特徴で、映像だけでなく静止画の編集にまで使えるようになっている。キヤノン、富士フイルム、ニコン、ソニー、iPhoneからのRAWファイル読み込みをサポートし、これまで映像編集用に用意されてきた強力なAI編集機能を静止画で利用可能。ソニーとキヤノンの対応するカメラではテザー撮影機能まで提供する。