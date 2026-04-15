富士通クライアントコンピューティングは4月15日、FMV公式ショッピングサイト「富士通 WEB MART」を4月17日より「FMV Store」へ名称変更するとともに、サイトデザインおよび機能を全面リニューアルすると発表した。スマートフォンやタブレットへの対応、比較・検索機能の強化のほか、リニューアル記念キャンペーンも実施する。

FMV Store リニューアルイメージ

「富士通 WEB MART」は2000年の開設以来、約25年にわたりFMVのカスタムメイドモデルを中心とした直販サイトとして運営されてきた。今回のリニューアルでは、FMVブランドコンセプトである「シンプルでわかりやすいこと」「時代にあった価値観であること」「日本の暮らしを応援すること」をより明確にする形で、サイト全体を刷新する。

サイトデザインを全面刷新し、カスタムメイドモデルのスペック選択画面をタイル式UIに変更するほか、スマートフォン・タブレットでの閲覧・操作にも対応。メモリやストレージなどのスペックで絞り込める検索機能と、複数商品を一画面で比較できる比較機能を強化する。また、選択したスペック情報をカートに保存し、再訪問時に選び直す手間をなくす保存機能も追加する。

購入者レビューをシリーズ単位から商品単位へと細分化し、用途・年齢・性別などの条件で絞り込めるようになる。スペックだけでは判断しづらい実際の使用感を参照しやすくする狙いだ。

レビュー絞り込み機能のイメージ

リニューアルにあわせて「FMV Store リニューアル記念キャンペーン」も展開。期間は4月17日8時から5月13日14時まで。カスタムメイドモデルが5,500円OFFになるクーポン発行、台数限定セール（対象商品：FMV WU2-K3、WA3-K3）、FMV公式XのリポストとフォームへのURL申し込みで抽選50名にAmazonギフトカード1,000円分プレゼントの3企画を実施する。

また、「FMV プレミアムサービス」「FMVまなびナビ」の年額版が割引クーポンで購入できる「FMV Store リニューアル記念！FMV活用サービスキャンペーン」も同期間に展開。利用にはFMV members（旧：My Cloudアカウント）への登録が必要となる。

なお、サイトリニューアルに伴い「My Cloudアカウント」の名称が「FMV members」へ変更される。また、サイトメンテナンスのため、4月16日17時から4月17日8時まで一時停止となる。