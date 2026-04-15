サンディスクは4月14日、文具ブランド「クレヨラ」とのコラボレーションによる「SANDISK Crayola USB-C フラッシュドライブ」について、サンディスクオンラインストアにて限定販売を開始した。価格はオープンで、同社販売価格は64GBが4,620円、128GBが6,160円、256GBが9,240円。

SANDISK Crayola USB-C フラッシュドライブ

キャップをした状態だとクレヨラのクレヨンそっくり

本製品はクレヨン形のデザインを採用し、マンゴータンゴ、セルリアンブルー、エレクトリックライムの3色を展開。パッケージもクレヨラ定番のクレヨン箱を模したデザインとなっている。

容量は最大64GB/128GB/256GBの3種。USB-C対応のタブレット、PC、その他デバイス間でのファイル転送に対応し、「SANDISK Memory Zone」アプリ（別途ダウンロードが必要）を使ってバックアップや整理も可能だ。

キャップを取った状態

パッケージ

また、購入特典として、子どもの創造力や自己表現を促すインタラクティブアプリ「Crayola Create & Play」の3か月分サブスクリプションと、思考力を育む「Thinking Sheets」が付属する（2027年12月31日までに利用開始、数量限定）。また、デスクトップに接続するとクレヨラの個性的なアイコンが「Files」アプリに表示される。

使用イメージ

本体サイズは81.79mm×15.75mm×17.02mm、重さは10g。インターフェースはUSB 3.2 Gen 1となっている。