iPhone同士を近づけるだけで連絡先情報を交換できる「NameDrop」。iOS 17.1以降が動作するiPhone XR/XS以降だけでなく、Apple Watch(Ultra/シリーズ7以降/SE第2世代以降)でも利用できる優れモノです。

そのNameDrop、知らない人とうっかり連絡先交換してしまいそうで怖い、という人もいるそうです。通信相手を確立するなど通信技術のベースはAirDropと共通ということもあり、通りすがりの人に写真を送りつける"エアドロ痴漢"を思い出してしまうのかもしれませんね。

結論からいうと、NameDropで知らない人とうっかり連絡先交換してしまう可能性はとても低いといえます。

まず1つは、iPhone同士を数cmくらいまで近付けなければならないこと。しかも、布地越しに反応することは少なく、ましてやすれ違った程度では動作しません。意識してiPhoneの先端部分を近付けないかぎり、反応することはないでしょう。

実際に連絡先が交換されるときには、必ずユーザによる操作が必要なこともポイントです。満員電車の中でiPhoneが近づくなど偶然が重なり、NameDropが反応してしまったとしても、受信側で「共有」か「受信のみ」ボタンをタップしないかぎり、連絡先データは送受信されません。

それでも不安だという場合には、「設定」→「一般」→「AirDrop」の順に画面を開き、「デバイス同士を近付ける」スイッチをオフにしましょう。これで、万が一にもNameDropが動作してしまう危険はなくなりますよ。