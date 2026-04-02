ソニーネットワークコミュニケーションズの通信ブランド「NURO」は、4月3日から始まる都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」に、3D演出を軸とした体験型ブースを出展する。NUROのCMに出演するアーティストのちゃんみなを題材にしたAR体験と、裸眼で楽しめる3D表示を用意し、音楽イベントとテクノロジーを融合したコンテンツを展開する。乃木坂46がCM出演時に着用した衣装の展示もある。

CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026の会場はKアリーナ横浜（横浜市西区）で、開催期間は2026年4月3日～4月5日。

NUROは、2025年から2年連続で「CENTRAL」のオフィシャルスポンサーを務めている。横浜・みなとみらい地区に設置される4つの会場および各種オンライン配信でネットワーク回線を提供し、通信環境をサポートする。YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」とともに、「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026/ THE FIRST TAKE Powered by NURO」として全世界同時に独占生配信する。

今回、NUROはKアリーナ横浜の特設会場に出展するブースで、最新の3D Gaussian Splatting（3DGS）によって再現された“3Dちゃんみな”と、XR技術を活用した2つの体験型コンテンツを提供する。

3Dちゃんみなは、来場者が「XR CHANNEL」アプリを通してスマートフォンをかざすことで、現実空間に3Dちゃんみなが現れる拡張現実体験が楽しめる仕組み。来場者を3Dちゃんみなが指ハートで出迎える演出をしてくれる。

NUROブース内の大型ディスプレイには、フォトリアルな3Dちゃんみなが浮かび上がり、あたかも本人がその場にいるかのような驚きを提供する。通常のディスプレイながら、VRゴーグルなどのデバイスなしで立体的な映像が楽しめる。

VRゴーグルなどのデバイスなしで立体的な映像が楽しめる3Dちゃんみな

NUROブースの来場者には、手元でも3D感覚を味わえる「感動を止めるな。」ポップアップカードを数量限定でプレゼントする。

So-net（ソネット）もKアリーナ横浜の特設会場にブースを出展する。So-netのCMに出演する乃木坂46メンバーの、遠藤さくら・賀喜遥香・池田瑛紗・井上和・川﨑桜が着用した衣装を展示する。So-netブースの来訪者には、抽選で1,000名に乃木坂46オリジナルステッカーをプレゼントする。

抽選でプレゼントされる乃木坂46オリジナルステッカー