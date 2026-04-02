ソニーネットワークコミュニケーションズの通信サービスブランド「NURO」が、プロeスポーツチーム「REJECT」とのチームスポンサーシップ契約を更新した。今回の更新に合わせて、REJECTのユニフォームデザインも変更する。

デザインを一新したREJECTのユニフォーム

NUROは、eスポーツにおいて高速で安定した通信回線が選手のパフォーマンスを左右する重要な要素だと位置づけている。NURO 光は、2023年4月からREJECTと契約を結び、配信イベントなどを通じてプレイヤーと視聴者をつなぐ取り組みを進めてきた。

2025年9月の「東京ゲームショウ2025」では、NUROがREJECTと協業し、eスポーツから生まれる感動を疑似体験できる体験型ブースを出展。ステージでは、“格ゲー五神”と評されるウメハラ・ときど・ハイタニ・sako・オオヌキが出演する特別イベント『五神集結 in TGS Presented by NURO』を開催。14年ぶりに集結した五神のトークとエキシビジョンマッチをオンライン生配信した。

2025年度も、福岡デザイン＆テクノロジー専門学校および神戸・甲陽デザイン&テクノロジー専門学校が実践する産学連携教育システム「企業プロジェクト」に参画。プロジェクトを通して、学生向けにeスポーツイベントやプロモーション動画の企画立案から制作・運営までを行う機会を提供し、未来を創るクリエイターを支援する。

【編集部MEMO】「REJECT x NURO 光」特設サイトでは、NUROを利用するREJECT所属のメンバーが実際の速度を計測し、定期レビューを実施している。

