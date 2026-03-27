デル大手町本社で新大学生向けイベント開催！ 今週末の2日間、まだ申し込める

デル・テクノロジーズは、3月28日と29日の2日間にわたって、東京・大手町の日本法人本社ビルで「PCの選び方＆AI時代の学び方セミナー」を開催する。まだ一一部日程では参加申し込みが可能で、今週末の開催にあわせて応募できる。

AI時代の大学生活でPCが果たす役割や活用方法について、デルが様々な側面から紹介するというイベント施策。実際にAIを活用している学生へのアンケート結果を踏まえつつ、リアルな利活用状況について説明。プロによる後悔しないパソコンの選び方や、AMDプロセッサを搭載してMicrosoft「Copilot+」に準拠する最新モデルのタッチアンドトライも実施予定だ。