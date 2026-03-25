FRONTIERダイレクトストアは、本日3月25日AM9時～明日3月26日AM9時までの1日限定で、ゲーミングPCのアウトレット品などを特価セールすると発表した。

セールの目玉はRyzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080を搭載するアウトレットモデル「FRGHLMB650/TS031/O」(税込389,800円)で、プロ級のハイエンド構成を限定セールならではの価格で用意。ほかにも、14万円台のエントリーモデルPCや、3万円台のタブレットPCなど、全9機種の特価PCを販売する。

1日限定の特価セール

詳細や購入はこちらのリンク先の、セール特設ページを参照いただきたい。

以下、セール品の一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/TS031/O」 セール価格389,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5080 (MSI製)

・1000W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※アウトレット品

モデル名「FRGKB550/TS032/O」 セール価格165,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※アウトレット品

モデル名「FRT280P/O 2in1タブレット」 セール価格35,800円(税込)

・Intel Celeron プロセッサー J4125

・8GB メモリ

・内蔵液晶ディスプレイ 10.1インチ 1920 x 1200 IPSパネル

・内蔵ストレージ 128GB eMMC

・microSDカードリーダー x1(最大256GB対応）

・Webカメラ 本体前面 約192万画素/本体背面 約192万画素

・無線LAN IEEE802.11 ac/a/b/g/n(2.4/5.0GHz)対応 最大433Mbps(理論値)

・Bluetooth V5.0 ※アウトレット品