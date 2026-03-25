米NVIDIAは3月24日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.97」を公開した。マイナーな不具合が3つ解消されたのみの小規模なアップデートになっている。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.97」リリース。フレーム生成と録画併用時の安定性改善

3月10日に公開された595.79に続くドライバアップデート。新規ゲームタイトルへの対応等は特に行われておらず、いくつかのゲームで発生することがあった小さな不具合を解消するにとどまっている。

修正済みのゲーム不具合

Halo Infinite：R595ドライバー使用時にテクスチャの破損が発生する場合がある [5957741]

HITMAN World of Assassination：NVIDIA Smooth Motionを有効にするとゲームの安定性に問題が生じる [5849519]

Instant Replayを有効にした状態でDLSS FGを有効にした際のゲーム安定性の問題 [5732936]

修正済みの一般的な不具合

特になし