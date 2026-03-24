韓国LG Displayは3月22日、Oxide 1Hz技術を備えたノートパソコン用LCDパネルの量産を世界で初めて開始したと発表した。バッテリー1回の充電で、既存製品比で最大48%もの連続動作時間が増加したという。

LG Display、最小“1Hz”動作でバッテリー消費を極限まで抑制できる液晶ディスプレイを開発

最大120Hzのなめらかな画面表示から、最小1Hzという大幅に小さなリフレッシュレートでも動作できる点が特徴の液晶ディスプレイ製品。開発に際してLG Displayは独自の回路アルゴリズムとパネル設計技術を新規に導入して新素材を採用し、低リフレッシュレートモードで最も電力漏れが少ない酸化膜をディスプレイの薄膜トランジスタに適用した。これによってメールのチェックや電子書籍、研究論文の閲覧のように画面の更新が多くないシチュエーションにおいて、電力の消費を大幅に抑制できるという。

2026年1月に発表されたDell XPSシリーズのプレミアムノートPCで採用を予定するほか、さらに2027年からの1Hz OLEDパネル量産に向けて準備中。LG DisplayのMedium Display Product Planning Divisionで責任者を務めるJae-won Jang氏は発表に寄せて、「世界最高水準の技術を統合した1Hz～120Hz可変リフレッシュレートにより、他社との差別化された顧客価値を提供していきます」と述べている。