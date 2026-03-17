シャオミ・ジャパンは3月17日、POCOブランドの新型スマートフォン「POCO X8 Pro」「POCO X8 Pro Max」を発表した。いずれも高性能チップや大容量バッテリーを搭載した高性能モデルながら、10万円を大きく切る価格に設定してコスパの高さを訴求する。

高性能ながら59,980円からの価格に抑えた「POCO X8 Pro」

POCO X8 Proのパネルサイズは6.59インチ

製品のラインナップと予想実売価格は以下の通り。早割価格として、4月6日までは各製品とも5,000円引きで購入できる。すでに販売中。

POCO X8 Pro 12GB/512GB…74,980円

POCO X8 Pro 8GB/512GB…69,980円

POCO X8 Pro 8GB/256GB…59,980円

POCO X8 Pro Max 12GB/512GB…89,980円

POCO X8 Pro Max 12GB/256GB…79,980円

POCO X8 Pro

POCO X8 Proは、ゲーミング性能を重視した高性能スマートフォン。SoCは高いパフォーマンスを持つDimensity 8500-Ultraで、冷却性能も高めた。8GB/256GBモデルの実売価格は59,980円で、6万円を切る価格に設定した。

POCO X8 Proのカラーバリエーションは3色

バッテリーは6500mAhと大容量で、最大100Wの充電に対応するほか、POCO X8 ProからUSB Type-Cケーブルで接続したスマホやイヤホンなどの機器を最大27Wで充電するリバース充電にも対応する。

パネルは6.59インチのAMOLEDで、解像度は2756×1268ドット。リフレッシュレートは120Hz。背面カメラ部にRGB LEDを搭載しており、着信や通知に合わせて光るエフェクトを用意している。

カメラ周囲にRGB LEDを内蔵し、通知などの際に光る。カメラへの影響はなさそうだ

本体サイズは75.2×157.6×8.38mm、重さは約201.5g。

POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro Maxは、POCO X8 Proの装備をワンランク引き上げた派生モデル。SoCはDimensity 9500sで、パネルは6.83インチの大型タイプ（2772×1280ドット）とした。リフレッシュレートは120Hz。バッテリーは8500mAhと、さらに大容量となる。

POCO X8 Pro Maxもカラバリは3色。POCO X8 Proとは仕上げが若干異なる

重量級ゲームもストレスなくプレイできる

指紋認証はシリーズで初めて超音波式の指紋センサーを搭載し、指を置いてスライドさせるだけで指紋が登録できるようにした。

それ以外の基本性能はPOCO X8 Proと同等。

本体サイズは77.9×162.9×8.2mm、重さは約218g。