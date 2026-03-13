パソコン工房全店で「超 決算全力セール」開始！ 即納パソコンからPCパーツまで

ユニットコムは3月14日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗で「超 決算全力セール」を開始した。実施期間は3月19日まで。

厳選した即納パソコンやPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品などを数多く取り揃えるというセール施策。セール対象品の他にも、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングパソコン「LEVEL∞」、コストパフォーマンス抜群のカスタマイズ可能なBTOパソコン「iiyama PC」等を販売しており、構成を店頭スタッフと相談して決めることも可能だ。

