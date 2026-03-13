パソコン工房全店で「超 決算全力セール」開始！ 即納パソコンからPCパーツまで

ユニットコムは3月14日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗で「超 決算全力セール」を開始した。実施期間は3月19日まで。
厳選した即納パソコンやPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品などを数多く取り揃えるというセール施策。セール対象品の他にも、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングパソコン「LEVEL∞」、コストパフォーマンス抜群のカスタマイズ可能なBTOパソコン「iiyama PC」等を販売しており、構成を店頭スタッフと相談して決めることも可能だ。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
FRONTIERが「春の特選セール」、人気ゲーミングPCなど全18機種を特価販売
パソコン工房「期末決算セール」開催中。家庭向けノートPCからビジネス向けモデルまで
パソコン工房WEBサイトで事務作業向けパソコン対象セール開催中、Office付属モデルも豊富に展開
デル、新入学生・新社会人向けに長期保証付きPC「新生活応援モデル」
FRONTIER「ファイナル！大決算セール」、20万円の高コスパなゲーミングPCや新作バイオ同梱モデルなど
PCメーカーやパーツメーカー、ショップなどが開催するお得なキャンペーンやイベントに関する情報を集約しています。