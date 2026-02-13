コジマプロダクションは2月13日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが開催した「State of Play」の中で、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』Windows版を3月19日に発売すると明らかにした。SteamとEpic Games Storeで予約受付が始まっている。
これまでPlayStation 5で独占販売中だった『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』がWindows向けにも発売されるという内容。数々のPlayStationタイトルを極めて高品質な最適化とともに移植してきたNixxes Softwareが協力しており、NVIDIA DLSSやAMD FSR、Intel XeSS機能を標準搭載。60フレームレート制限を撤廃し、32：9までのスーパーウルトラワイドモニターもサポートするほか、Dolby Access、DTS Sound Unbound、そしてWindows Sonic for Headphonesによる3Dオーディオ機能も利用可能。DualSenseを使うことで、PlayStation 5のようなアダプティブトリガーやハプティックフィードバックにも対応する。
【State of Play】— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) February 12, 2026
PC版『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』が3月19日（木）に発売決定！
PC版の特徴や各エディションの特典などを一挙公開！
PC版の特徴や各エディションの特典などを一挙公開！