J:COMは2月7日より、イメージキャラクターの吉高由里子さんが小学校の先生に扮するCM「ヨシタカ先生」シリーズの第6弾として、新テレビCM「光の国に誓って」篇の放送を全国で開始する。同CMでは「J:COM 光」が高速無線LAN規格「Wi-Fi 7」に対応している点を訴求する。

ウルトラセブンと共演

新CMは、生徒たちが「屋上で何かを見た」という噂を聞きつけ、学校の階段を駆け上がるシーンから始まる。屋上の扉から覗くと、ヨシタカ先生とウルトラセブンの姿が。ヨシタカ先生が「本当にWi-Fi 7って速いんですか？」と尋ねると、ウルトラセブンは「デュワッ！」と答え、さらに「世界最速って本当？」と問いかけると、力強くうなずく。「光の国に誓って、ほんとに最速？」と念押しすると、扉が開き、生徒たちが一斉に飛び出す。気づいたウルトラセブンは空の彼方へ飛び去り、ヨシタカ先生は「帰るの、はやっ……」とつぶやくというもの。

















新CMより

撮影は屋上で行われ、吉高さんは長年同シリーズで共演している生徒役との久々の再会に「見るたびに大きくなってる！」と笑顔を見せたという。初めてのウルトラセブンとの共演も息の合った演技で撮影は順調に進行し、現場は終始和やかな雰囲気に包まれたとのこと。







メイキングカット

インタビューで吉高さんは、最近「本当？」と思った出来事について「『駅直結！』っていう寝言で飛び起きたことがあった」と明かした。また、「これだけは世界最速！」ということについては「朝家を出るまでの時間は、割と女の人の中では最速なんじゃないか」と語った。

新テレビCMは30秒版と15秒版を展開する。テレビ放映に加え、J:COM公式YouTubeチャンネルや特設サイトでも公開される予定としている。

吉高由里子さん

J:COM 新テレビCM「光の国に誓って」篇（30秒）