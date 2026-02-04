ロジクールは2月3日、、キー入力時の衝撃を吸収し、静音性を高めるガスケットマウント構造を採用したメカニカルキーボード「Alto Keys K98M」（以下、K98M）を発表した。2月26日に発売する。価格はオープンで、直販価格は18,590円。

Alto Keys K98M。カラーはグラファイト、オフホワイトの2色

K98Mはロジクール製品で初めてガスケットマウント構造を採用したメカニカルキーボード。独自開発の「UniCushion ガスケット」を本体底部に組み込み、このクッションでタイピング音を特有の「コトコト」とした打鍵音に抑えている。

UniCushion ガスケットを外から見て楽しめる。内部は10層構造（トップケース、PBTダブルショットキーキャップ、Marbleスイッチ、ポリカーボネート製スイッチプレート、ラテックス製トップフォーム、IXPEスイッチフォームパッド、PCB[プリント回路基板]、ラテックス製ボトムフォーム、UniCushion ガスケット、PCR製ボトムケース）

キースイッチは独自のMarble Switchを採用。暗い中で作業しやすい白色バックライトを内蔵し、輝度調節も行える。なお本体はホットスワップ対応で、保証対象外とはなるが市販のキースイッチ交換も可能という。

キー配列は日本語102キーで、上部にはスクリーンショットキー、音量コントロールキーなどのショートカットキーを搭載。PC用ユーティリティ「Logi Options+」を組み合わせることで、最大12個のショートカットカスタマイズや、マクロ登録機能「Smart Actions」も適用できる。

最大3台のデバイスを切り替えて使えるEasy-Switchも装備。デバイスとの接続はBluetooth LEおよび、Logi Bolt USB レシーバー（同梱）の2種類をサポートする。本体はバッテリー駆動式で、充電インタフェースはUSB-C。バッテリー駆動時間のめやすは最長12カ月。カラーはグラファイト、オフホワイトの2色。

本体サイズは401×147×39.6mm、重さは1,100g。保証期間は2年間。底面に角度調節スタンドを搭載する。

本体底面